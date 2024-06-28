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В России запустили отечественный аналог YouTube

В России запустили отечественный аналог YouTube - 28.06.2024, ПРАЙМ

В России запустили отечественный аналог YouTube

В России запустили отечественный аналог YouTube - видеохостинг "Платформа", идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T15:23+0300

2024-06-28T15:23+0300

2024-06-28T15:24+0300

россия

youtube

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В России запустили отечественный аналог YouTube - видеохостинг "Платформа", идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы госканалов и "крупнейших патриотических блогеров", сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). "C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить "Платформу", альтернативу YouTube", - говорится в сообщении. Отмечается, что интерфейс "Платформы" схож с YouTube. Сбоку от открытого видео есть отдельная колонка с рекомендациями, где можно выбрать и посмотреть похожий контент. Разрешение видео на платформе - до 4К, также есть прямые трансляции и субтитры в каждом видео. Кроме того, доступен формат коротких вертикальных видео. Там добавили, что отечественный аналог добавляет в рекомендации не только крупные и популярные каналы, но и недавно созданные. Если у автора есть страница во "ВКонтакте" или канал на YouTube, он может перенести контент с этих площадок на "Платформу". В сервисе также есть встроенный каталог музыки и видео для создания контента, а что касается авторских прав, то видеохостинг в реальном времени отслеживает, кто упоминает авторов видео. В свою очередь ограничениям подвергается контент, который нарушает российские законы и продвигает "антироссийскую риторику". Алгоритмы автоматически определяют, а модераторы подтверждают наличие в роликах наготы, огнестрельного оружия и контента с пропагандой ЛГБТ*. "Пользователи могут пожаловаться на любой ролик, а модераторы оперативно примут решение. При этом обе стороны - и пользователь, и автор - будут уведомлены о решении и его причинах", - пояснили там. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщал журналистам, что в конце июня в России будет представлен еще один возможный аналог YouTube. Он также рассказал, что направил обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров. Сейчас на российском рынке есть видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета. Сервис запустил тест отдельной видеоленты коротких видео.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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россия, youtube