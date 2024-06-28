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Карманная росомаха: "Ростех" удивил новым пистолетом
Карманная росомаха: "Ростех" удивил новым пистолетом - 28.06.2024, ПРАЙМ
Карманная росомаха: "Ростех" удивил новым пистолетом
Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал пистолет-пулемет ПП-2000 для спецподразделений, сказано в публикации в ТГ-канале госкорпорации "Ростех". | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:13+0300
2024-06-28T16:13+0300
2024-06-28T16:13+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал пистолет-пулемет ПП-2000 для спецподразделений, сказано в публикации в ТГ-канале госкорпорации "Ростех"."Пистолет-пулемет ПП-2000 – оружие, разработанное нашим холдингом "Высокоточные комплексы", для спецподразделений. В рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха представляем это изделие в виде росомахи", - говорится в посте.Отмечается, что именно этот хищник был выбран по результатам народного голосования.Как добавил "Ростех", росомаха является бесстрашным и невероятно выносливым животным. ПП-2000 также вынослив, способен выдержать отстрел свыше 400 патронов и сохранить боеспособность, заключается в публикации.В прошлом году госкорпорация в рамках проекта получила изображение русского медведя - боевого танка Т-90М.
https://1prime.ru/20240621/rostekh-849368183.html
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ростех
Карманная росомаха: "Ростех" удивил новым пистолетом
Госкорпорация "Ростех" показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал пистолет-пулемет ПП-2000 для спецподразделений, сказано в публикации в ТГ-канале
госкорпорации "Ростех".
"Пистолет-пулемет ПП-2000 – оружие, разработанное нашим холдингом "Высокоточные комплексы", для спецподразделений. В рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха представляем это изделие в виде росомахи", - говорится в посте.
Отмечается, что именно этот хищник был выбран по результатам народного голосования.
Как добавил "Ростех", росомаха является бесстрашным и невероятно выносливым животным. ПП-2000 также вынослив, способен выдержать отстрел свыше 400 патронов и сохранить боеспособность, заключается в публикации.
В прошлом году госкорпорация в рамках проекта получила изображение русского медведя - боевого танка Т-90М.
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