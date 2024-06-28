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В РАН объяснили, что связывает Россию с Ближним Востоком
В РАН объяснили, что связывает Россию с Ближним Востоком - 28.06.2024, ПРАЙМ
В РАН объяснили, что связывает Россию с Ближним Востоком
Государства Ближнего Востока и Россия близки не только по духу, они имеют взаимный экономический интерес, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T09:18+0300
2024-06-28T09:18+0300
2024-06-28T09:19+0300
экономика
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Государства Ближнего Востока и Россия близки не только по духу, они имеют взаимный экономический интерес, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Когда мы говорим об экономике, главное не столько близость по духу, которая есть у России со странами Ближнего Востока, сколько взаимовыгодный интерес", - сказал он. И такой интерес, по его словам, "у России со странами Ближнего Востока есть". В качестве примера он привел Турцию, "которая, невзирая на санкции, угрозы Запада, ведет с Россией дела". "На днях Анкара заявила даже о желании вступить в БРИКС, а ведь это - страна НАТО. Такое поведение Турции объясняется тем, что за последние два года она очень сблизилась с Россией экономически, а экономика прагматична", - подчеркнул собеседник агентства. Из такого же прагматизма в поиске торгово-экономических партнеров, добавил он, исходит сейчас и Москва. "России сегодня интересен любой надежный партнер, который готов с ней сотрудничать, развивать торговлю, осуществлять инвестиционные проекты, приносящие выгоду всем сторонам", - заключил Наумкин. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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россия, ближний восток
Экономика, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В РАН объяснили, что связывает Россию с Ближним Востоком
Наумкин: Россию со странами Ближнего Востока связывает взаимный экономический интерес
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Государства Ближнего Востока и Россия близки не только по духу, они имеют взаимный экономический интерес, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Когда мы говорим об экономике, главное не столько близость по духу, которая есть у России со странами Ближнего Востока, сколько взаимовыгодный интерес", - сказал он. И такой интерес, по его словам, "у России со странами Ближнего Востока есть".
В качестве примера он привел Турцию, "которая, невзирая на санкции, угрозы Запада, ведет с Россией дела".
"На днях Анкара заявила даже о желании вступить в БРИКС, а ведь это - страна НАТО. Такое поведение Турции объясняется тем, что за последние два года она очень сблизилась с Россией экономически, а экономика прагматична", - подчеркнул собеседник агентства.
Из такого же прагматизма в поиске торгово-экономических партнеров, добавил он, исходит сейчас и Москва. "России сегодня интересен любой надежный партнер, который готов с ней сотрудничать, развивать торговлю, осуществлять инвестиционные проекты, приносящие выгоду всем сторонам", - заключил Наумкин.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 10.00 мск.
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