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Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента
Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ
Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента
Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО за январь-май на 3,2%, до 233,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за май... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:06+0300
2024-06-28T10:06+0300
втб
чистая прибыль
мсфо
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО за январь-май на 3,2%, до 233,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за май показатель сократился на 7,7%, до 30 миллиардов рублей, говорится в материалах кредитной организации. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 30 и 233,4 миллиарда рублей по итогам мая и пяти месяцев 2024 года, сократившись на 7,7% и на 3,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказано в сообщении. Отмечается, что снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции. Кредиты юридическим лицам увеличились за пять месяцев текущего года на 9,7%, до 15,4 триллиона рублей. Рост кредитов физическим лицам составил 6,4% по итогам пяти месяцев 2024 года, портфель розничных кредитов достиг 7,4 триллиона рублей по состоянию на 31 мая 2024 года. Рост средств юридических лиц c начала года составил 3,5%, портфель средств юридических лиц увеличился с начала года до 13,2 триллиона рублей. Объем средств физических лиц увеличился за пять месяцев этого года на 8,2%, достигнув 10,4 триллиона рублей.
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втб, чистая прибыль, мсфо
ВТБ, чистая прибыль, МСФО
10:06 28.06.2024
 
Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента

Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО за январь-май до 233,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО за январь-май на 3,2%, до 233,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за май показатель сократился на 7,7%, до 30 миллиардов рублей, говорится в материалах кредитной организации.
"Чистая прибыль группы ВТБ составила 30 и 233,4 миллиарда рублей по итогам мая и пяти месяцев 2024 года, сократившись на 7,7% и на 3,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.
Кредиты юридическим лицам увеличились за пять месяцев текущего года на 9,7%, до 15,4 триллиона рублей. Рост кредитов физическим лицам составил 6,4% по итогам пяти месяцев 2024 года, портфель розничных кредитов достиг 7,4 триллиона рублей по состоянию на 31 мая 2024 года.
Рост средств юридических лиц c начала года составил 3,5%, портфель средств юридических лиц увеличился с начала года до 13,2 триллиона рублей. Объем средств физических лиц увеличился за пять месяцев этого года на 8,2%, достигнув 10,4 триллиона рублей.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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