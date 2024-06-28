https://1prime.ru/20240628/vtb-849566739.html

Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента

Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента - 28.06.2024, ПРАЙМ

Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО на 3,2 процента

Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО за январь-май на 3,2%, до 233,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за май... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:06+0300

2024-06-28T10:06+0300

2024-06-28T10:06+0300

втб

чистая прибыль

мсфо

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Группа ВТБ сократила чистую прибыль по МСФО за январь-май на 3,2%, до 233,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за май показатель сократился на 7,7%, до 30 миллиардов рублей, говорится в материалах кредитной организации. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 30 и 233,4 миллиарда рублей по итогам мая и пяти месяцев 2024 года, сократившись на 7,7% и на 3,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказано в сообщении. Отмечается, что снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции. Кредиты юридическим лицам увеличились за пять месяцев текущего года на 9,7%, до 15,4 триллиона рублей. Рост кредитов физическим лицам составил 6,4% по итогам пяти месяцев 2024 года, портфель розничных кредитов достиг 7,4 триллиона рублей по состоянию на 31 мая 2024 года. Рост средств юридических лиц c начала года составил 3,5%, портфель средств юридических лиц увеличился с начала года до 13,2 триллиона рублей. Объем средств физических лиц увеличился за пять месяцев этого года на 8,2%, достигнув 10,4 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240625/banki-849484496.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, чистая прибыль, мсфо