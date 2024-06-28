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ВТБ с 1 июля повысит ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 1 июля повысит ставки по рыночной ипотеке - 28.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ с 1 июля повысит ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 1 июля повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальная теперь составит 19,2% годовых, говорится в сообщении... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T21:27+0300

2024-06-28T21:27+0300

2024-06-28T21:27+0300

экономика

втб

ипотека

ставки по ипотеке

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. ВТБ с 1 июля повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальная теперь составит 19,2% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "С 1 июля ВТБ изменит условия собственных ипотечных программ, увеличив базовую ставку на 1,3 процентных пункта. Для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир будут доступны от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита", - сказано в сообщении. Отмечается, что заемщики, которые получат одобрение заявок до 1 июля, смогут воспользоваться "старыми" условиями до 13 июля включительно. "Мы меняем условия наших программ из-за растущей стоимости денег на рынке. Для многих привычный индикатор - ключевая ставка Центробанка, но для участников рынка важны и другие параметры. В частности – доходность облигаций федерального займа. Если она растет, растет и стоимость ресурсов для банков", - прокомментировали в ВТБ. Также в сообщении указывается, что сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ разнонаправленна: доходность облигаций федерального займа растет уже несколько месяцев, тогда как ключевая ставка не меняется. "Для остальных участников рынка ситуация аналогичная, поэтому мы ожидаем, что за нашим решением последуют и другие игроки", - заключили в ВТБ.

https://1prime.ru/20240626/ipoteka-849496869.html

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втб, ипотека, ставки по ипотеке