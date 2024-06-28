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Рост ВВП РФ в первом полугодии составит около пяти процентов, заявил Путин
Рост ВВП РФ в первом полугодии составит около пяти процентов, заявил Путин - 28.06.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП РФ в первом полугодии составит около пяти процентов, заявил Путин
Рост ВВП России в первом полугодии текущего года составит около пяти процентов, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T18:33+0300
2024-06-28T18:33+0300
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом полугодии текущего года составит около пяти процентов, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент РФ Владимир Путин. По его словам, тот результат, "который мы сейчас демонстрируем — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше 5% будет". "Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны", — сказал.
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Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ
Рост ВВП РФ в первом полугодии составит около пяти процентов, заявил Путин
Путин: рост ВВП России в первом полугодии составит около пяти
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом полугодии текущего года составит около пяти процентов, заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс президент РФ Владимир Путин.
По его словам, тот результат, "который мы сейчас демонстрируем — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше 5% будет".
"Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны", — сказал.
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