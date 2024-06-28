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Это так не работает. Главный подвох покупки юаня вместо доллара

Это так не работает. Главный подвох покупки юаня вместо доллара - 28.06.2024, ПРАЙМ

Это так не работает. Главный подвох покупки юаня вместо доллара

Покупка китайского юаня вместо доллара с целью сбережения или поездок за границу невыгодна - принимают его не везде, вдобавок, можно потерять на конвертации. Но | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T02:02+0300

2024-06-28T02:02+0300

2024-06-28T02:02+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Покупка китайского юаня вместо доллара с целью сбережения или поездок за границу невыгодна - принимают его не везде, вдобавок, можно потерять на конвертации. Но есть другой способ на нем заработать, рассказал агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.Курс китайского юаня к рублю на Мосбирже снижается в конце рабочей недели. В паре юань/рубль волатильность снова очень высокая. Это может быть связано с прохождением в России пикового периода налоговой фазы. Самый активный день - 28 июня, но многие из налогоплательщиков предпочитают не дождаться финальной даты. В сравнении с уровнями волатильности в паре юань/рубль, которые наблюдались до 12 июня, текущие значения действительно завышенные. Это связано и с тем, что юань теперь оказался основной торгуемой валютой, доступной физическим лицам. Вряд ли он был готов к такой роли. На рынке обсуждают вопрос, сможет ли юань заменить доллар на бирже и в сферах интересов потребителей. Здесь стоит отметить, что американский доллар для российских инвесторов обладает историей, репутацией и многолетним доверием, которое складывалось постепенно и нелинейно. Для того, чтобы юань догнал его по всем этим параметрам, нужно время. Пары недель явно недостаточно. Спрос на наличный юань как был минимальным, таким и остается, потому что потратить такую валюту проблематично, она не является свободно конвертируемой. Для оплаты за рубежом в туристических целях она не столь универсальна, как доллар или евро. Юани принимают не везде, несмотря на наплыв китайских туристов. Вдобавок можно очень сильно потерять на конвертации через те же "токсичные" валюты.Другое дело - игра на бирже. На фоне текущей волатильности китайской валюты к рублю вложения в нее могут отказаться в краткосрочной перспективе выгодными. Интересны, например, краткосрочные депозиты юань-рубль, локальные облигации в юанях, ставки на валютные пары. Как правило, многие из них выгоднее долларовых. В целом в распоряжении инвесторов есть целый ряд инструментов с разным соотношением риска и доходности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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