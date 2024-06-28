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Юань падал на старте торгов

Юань падал на старте торгов - 28.06.2024, ПРАЙМ

Юань падал на старте торгов

Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля,... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:03+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 9 копеек, до 11,62 рубля. На старте торгов курс юаня снижался на 3 копейки, до 11,50 рубля.

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