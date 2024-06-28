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Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем
С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:04+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания валюты, сказал на конференц-колле журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "С торговлей юанем в России все будет хорошо. Никаких принципиальных изменений не произошло, мы понимаем, что санкционирование Мосбиржи будет иметь какой-то период адаптации, который может выражаться, в том числе, и в каких-то рыночных флуктуациях. Соответственно, теперь в силу санкционного статуса Мосбиржи должно быть найдено какое-то другое решение", - сказал Пьянов. "Наверняка вы спросите про новые санкции 12 июня. Это не только, напомню, санкционирование Мосбиржи и НКЦ, но и два важных момента – это поименование в санкционных списках всех филиалов, точнее, банков, представительств ранее санкционированых банков России. И очень важно - на странице "часто задаваемых вопросов" OFAC впервые появился ответ на вопрос: "А возможны ли вторичные санкции за операции в национальных валютах?", ответ "да, возможно", - напомнил он. То есть национальные валюты не защищают контрагентов от вторичных санкций, это публичная информация, добавил Пьянов. "Соответственно, новые санкции осложняют международное сотрудничество в области трансграничных платежей, которое существовало и адаптировалось до 12 июня. Поэтому мы все сейчас как банковская система находимся снова в режиме адаптации к новым реалиям. Моя персональная оценка, что это еще один шаг к закату западного мира, к закату… старой системы (экспортно-ориентированной российской экономики – ред.), базирующейся на расчетах на основе банковских коррсчетов. Что придет взамен и с какой скоростью придет взамен, мы посмотрим", - сказал он. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
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юань, втб, россия
Экономика, юань, ВТБ, РОССИЯ
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания валюты, сказал на конференц-колле журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"С торговлей юанем в России все будет хорошо. Никаких принципиальных изменений не произошло, мы понимаем, что санкционирование Мосбиржи будет иметь какой-то период адаптации, который может выражаться, в том числе, и в каких-то рыночных флуктуациях. Соответственно, теперь в силу санкционного статуса Мосбиржи должно быть найдено какое-то другое решение", - сказал Пьянов.
"Наверняка вы спросите про новые санкции 12 июня. Это не только, напомню, санкционирование Мосбиржи и НКЦ, но и два важных момента – это поименование в санкционных списках всех филиалов, точнее, банков, представительств ранее санкционированых банков России. И очень важно - на странице "часто задаваемых вопросов" OFAC впервые появился ответ на вопрос: "А возможны ли вторичные санкции за операции в национальных валютах?", ответ "да, возможно", - напомнил он.
То есть национальные валюты не защищают контрагентов от вторичных санкций, это публичная информация, добавил Пьянов.
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"Соответственно, новые санкции осложняют международное сотрудничество в области трансграничных платежей, которое существовало и адаптировалось до 12 июня. Поэтому мы все сейчас как банковская система находимся снова в режиме адаптации к новым реалиям. Моя персональная оценка, что это еще один шаг к закату западного мира, к закату… старой системы (экспортно-ориентированной российской экономики – ред.), базирующейся на расчетах на основе банковских коррсчетов. Что придет взамен и с какой скоростью придет взамен, мы посмотрим", - сказал он.
Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.