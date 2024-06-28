Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240628/yuan-849566604.html
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем
С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:04+0300
2024-06-28T10:05+0300
экономика
юань
втб
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_6fb4cba54fa664afd34c408cb004561e.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания валюты, сказал на конференц-колле журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "С торговлей юанем в России все будет хорошо. Никаких принципиальных изменений не произошло, мы понимаем, что санкционирование Мосбиржи будет иметь какой-то период адаптации, который может выражаться, в том числе, и в каких-то рыночных флуктуациях. Соответственно, теперь в силу санкционного статуса Мосбиржи должно быть найдено какое-то другое решение", - сказал Пьянов. "Наверняка вы спросите про новые санкции 12 июня. Это не только, напомню, санкционирование Мосбиржи и НКЦ, но и два важных момента – это поименование в санкционных списках всех филиалов, точнее, банков, представительств ранее санкционированых банков России. И очень важно - на странице "часто задаваемых вопросов" OFAC впервые появился ответ на вопрос: "А возможны ли вторичные санкции за операции в национальных валютах?", ответ "да, возможно", - напомнил он. То есть национальные валюты не защищают контрагентов от вторичных санкций, это публичная информация, добавил Пьянов. "Соответственно, новые санкции осложняют международное сотрудничество в области трансграничных платежей, которое существовало и адаптировалось до 12 июня. Поэтому мы все сейчас как банковская система находимся снова в режиме адаптации к новым реалиям. Моя персональная оценка, что это еще один шаг к закату западного мира, к закату… старой системы (экспортно-ориентированной российской экономики – ред.), базирующейся на расчетах на основе банковских коррсчетов. Что придет взамен и с какой скоростью придет взамен, мы посмотрим", - сказал он. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
https://1prime.ru/20240628/yuan-849546942.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_0894ef42fb5ec9894f0c8d9afb5d44ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, втб, россия
Экономика, юань, ВТБ, РОССИЯ
10:04 28.06.2024 (обновлено: 10:05 28.06.2024)
 
Все будет хорошо: первый зампред ВТБ о торговле юанем

Первый зампред ВТБ Пьянов: с торговлей юанем в России все будет хорошо

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания валюты, сказал на конференц-колле журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"С торговлей юанем в России все будет хорошо. Никаких принципиальных изменений не произошло, мы понимаем, что санкционирование Мосбиржи будет иметь какой-то период адаптации, который может выражаться, в том числе, и в каких-то рыночных флуктуациях. Соответственно, теперь в силу санкционного статуса Мосбиржи должно быть найдено какое-то другое решение", - сказал Пьянов.
"Наверняка вы спросите про новые санкции 12 июня. Это не только, напомню, санкционирование Мосбиржи и НКЦ, но и два важных момента – это поименование в санкционных списках всех филиалов, точнее, банков, представительств ранее санкционированых банков России. И очень важно - на странице "часто задаваемых вопросов" OFAC впервые появился ответ на вопрос: "А возможны ли вторичные санкции за операции в национальных валютах?", ответ "да, возможно", - напомнил он.
То есть национальные валюты не защищают контрагентов от вторичных санкций, это публичная информация, добавил Пьянов.
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Это так не работает. Главный подвох покупки юаня вместо доллара
02:02
"Соответственно, новые санкции осложняют международное сотрудничество в области трансграничных платежей, которое существовало и адаптировалось до 12 июня. Поэтому мы все сейчас как банковская система находимся снова в режиме адаптации к новым реалиям. Моя персональная оценка, что это еще один шаг к закату западного мира, к закату… старой системы (экспортно-ориентированной российской экономики – ред.), базирующейся на расчетах на основе банковских коррсчетов. Что придет взамен и с какой скоростью придет взамен, мы посмотрим", - сказал он.
Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
 
ЭкономикаюаньВТБРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала