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Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию

Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию - 28.06.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию

Ответные меры Москва на решение ЕС об увеличении пошлин на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила официальный... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T21:04+0300

2024-06-28T21:04+0300

2024-06-28T21:04+0300

экономика

мария захарова

санкции против рф

пошлины

зерно

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Ответные меры Москва на решение ЕС об увеличении пошлин на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет ЕС в конце мая утвердил решение о повышении ввозных пошлин для сельхозпродукции из РФ и Белоруссии. Оно вступит в силу с 1 июля. Решение затрагивает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины возрастут либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до 50%. "Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет. Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами-членами ЕС. При этом в Брюсселе бессовестно прикрываются якобы ответом на чаяния европейских фермеров", — сказано в комментарии, размещенном на сайте министерства. Захарова также отметила, что в понимании Брюсселя "добавленной стоимостью" повышения тарифов на российскую агропродукцию стала возможность направить высвободившейся объемы российского продовольствия в развивающиеся страны. "Учитывая, что Брюссель ставил перед собой задачу накормить весь мир именно украинским зерном, а за два года агроэкспорт с территории Украины за пределы ЕС так и не налажен, такой поворот — настоящая насмешка Брюсселя не только над европейскими аграриями, но и теми третьими странами, интересами которых традиционно прикрывается Евросоюз", — сказала она. Захарова подчеркнула, что Москва сама разберется с тем, как обеспечить продовольственную безопасность своих партнеров из Африки и Азии. "Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать", — заключила она. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что установка очень высоких тарифов на российское и белорусское зерно приведет к его значительному снижению на европейском рынке. По его словам, Брюссель намерен рассмотреть дополнительные торговые меры против России, чтобы снизить поступления в российский бюджет. ЕК 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в Европейской комиссии пояснили, что эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия. Согласно предложению, в зависимости от конкретного продукта, новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240628/sanktsii-849567311.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, санкции против рф, пошлины, зерно