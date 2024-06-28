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МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей

МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей - 28.06.2024, ПРАЙМ

МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей

Оценка Всемирного банка по затратам на восстановление Украины в объеме 486 миллиардов долларов уже устарела, заявил заместитель главы миссии МВФ на Украине... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T22:46+0300

2024-06-28T22:46+0300

2024-06-28T22:51+0300

экономика

мвф

всемирный банк

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расходы

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Оценка Всемирного банка по затратам на восстановление Украины в объеме 486 миллиардов долларов уже устарела, заявил заместитель главы миссии МВФ на Украине Тревор Лессард. "Всемирный банк при оценке ущерба повреждений использовал данные 2023 года, которые появились в начале 2024 года, оценивая их в 486 миллиардов долларов на следующее десятилетие. Важно отметить, что этим данным уже 6 месяцев, так что уже был дополнительный ущерб инфраструктуре", - ответил он на вопрос РИА Новости на брифинге. В МВФ признали, что за последние два квартала украинской инфраструктуре был причинен значительный ущерб, что "очевидно повышает оценки". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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мвф, всемирный банк, украина, расходы