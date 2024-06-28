https://1prime.ru/20240628/zatraty-849592861.html
МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей
МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей - 28.06.2024, ПРАЙМ
МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей
Оценка Всемирного банка по затратам на восстановление Украины в объеме 486 миллиардов долларов уже устарела, заявил заместитель главы миссии МВФ на Украине... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:46+0300
2024-06-28T22:46+0300
2024-06-28T22:51+0300
экономика
мвф
всемирный банк
украина
расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/77925/80/779258015_0:171:3696:2250_1920x0_80_0_0_b27a59e6041e5b280bd7efab8fdd8d2a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Оценка Всемирного банка по затратам на восстановление Украины в объеме 486 миллиардов долларов уже устарела, заявил заместитель главы миссии МВФ на Украине Тревор Лессард. "Всемирный банк при оценке ущерба повреждений использовал данные 2023 года, которые появились в начале 2024 года, оценивая их в 486 миллиардов долларов на следующее десятилетие. Важно отметить, что этим данным уже 6 месяцев, так что уже был дополнительный ущерб инфраструктуре", - ответил он на вопрос РИА Новости на брифинге. В МВФ признали, что за последние два квартала украинской инфраструктуре был причинен значительный ущерб, что "очевидно повышает оценки". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://1prime.ru/20240628/ukraina-849591999.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77925/80/779258015_316:0:3600:2463_1920x0_80_0_0_c3654a9518bfc89db46cfcf2e9a19139.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, всемирный банк, украина, расходы
Экономика, МВФ, Всемирный банк, УКРАИНА, расходы
МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей
МВФ: оценка Всемирного банка по затратам на восстановление Украины устарела
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Оценка Всемирного банка по затратам на восстановление Украины в объеме 486 миллиардов долларов уже устарела, заявил заместитель главы миссии МВФ на Украине Тревор Лессард.
"Всемирный банк при оценке ущерба повреждений использовал данные 2023 года, которые появились в начале 2024 года, оценивая их в 486 миллиардов долларов на следующее десятилетие. Важно отметить, что этим данным уже 6 месяцев, так что уже был дополнительный ущерб инфраструктуре", - ответил он на вопрос РИА Новости на брифинге.
В МВФ признали, что за последние два квартала украинской инфраструктуре был причинен значительный ущерб, что "очевидно повышает оценки".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
МВФ пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах