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Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет как товарный знак
Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет как товарный знак - 28.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет как товарный знак
Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет, а также градиент как товарные знаки, рассказали РИА Новости в компании. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:51+0300
2024-06-28T10:51+0300
2024-06-28T10:51+0300
товарный знак
wildberries
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет, а также градиент как товарные знаки, рассказали РИА Новости в компании. "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала цветовые товарные знаки Wildberries: фиолетовый моноцвет (Pantone 675C) под товарным знаком №1023996 и градиент цветов: фуксия (Pantone 2395С), фиолетовый (Pantone 254C), темно-фиолетовый (Pantone 2617С) под товарным знаком №1023991", - сообщили в Wildberries. Таким образом компания закрепила за собой права на эти цвета в классе 35 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В Wildberries также подчеркнули, что компания - одна из немногих, кому удалось зарегистрировать цветовой товарный знак и первой в России получить правовую защиту цветового градиента. "Градиент Wildberries является ... цветовым сочетанием, который воплощает в себе историю компании и подтверждает узнаваемость бренда среди пользователей. За годы работы компании логотип менялся, а вот фиолетовый цвет неизменно оставался с нами. Мы делаем все, чтобы ягодные оттенки нашего бренда стали частью каждого дня наших пользователей. Именно поэтому регистрация цветовых товарных знаков имела для нас большое значение", - прокомментировала основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.
https://1prime.ru/20240618/rospatent-849274790.html
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товарный знак, wildberries
товарный знак, Wildberries
Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет как товарный знак
Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет и градиент как товарные знаки
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Wildberries зарегистрировал свой фирменный цвет, а также градиент как товарные знаки, рассказали РИА Новости в компании.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала цветовые товарные знаки Wildberries: фиолетовый моноцвет (Pantone 675C) под товарным знаком №1023996 и градиент цветов: фуксия (Pantone 2395С), фиолетовый (Pantone 254C), темно-фиолетовый (Pantone 2617С) под товарным знаком №1023991", - сообщили в Wildberries.
Таким образом компания закрепила за собой права на эти цвета в классе 35 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
В Wildberries также подчеркнули, что компания - одна из немногих, кому удалось зарегистрировать цветовой товарный знак и первой в России получить правовую защиту цветового градиента.
"Градиент Wildberries является ... цветовым сочетанием, который воплощает в себе историю компании и подтверждает узнаваемость бренда среди пользователей. За годы работы компании логотип менялся, а вот фиолетовый цвет неизменно оставался с нами. Мы делаем все, чтобы ягодные оттенки нашего бренда стали частью каждого дня наших пользователей. Именно поэтому регистрация цветовых товарных знаков имела для нас большое значение", - прокомментировала основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.
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