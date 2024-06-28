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Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом

Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом - 28.06.2024, ПРАЙМ

Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом

Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T22:23+0300

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2024-06-28T22:23+0300

экономика

золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,1% - до 2 334,45 доллара за тройскую унцию. Таким образом, цена золота готовится завершить первое полугодие удорожанием на 12,7%. При этом с начала апреля цена на золото выросла на 4,3%. Однако за июнь золото подешевело на 0,4%.

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