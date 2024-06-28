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Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом - 28.06.2024, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом
Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:23+0300
2024-06-28T22:23+0300
2024-06-28T22:23+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,1% - до 2 334,45 доллара за тройскую унцию. Таким образом, цена золота готовится завершить первое полугодие удорожанием на 12,7%. При этом с начала апреля цена на золото выросла на 4,3%. Однако за июнь золото подешевело на 0,4%.
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золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,1% - до 2 334,45 доллара за тройскую унцию.
Таким образом, цена золота готовится завершить первое полугодие удорожанием на 12,7%. При этом с начала апреля цена на золото выросла на 4,3%. Однако за июнь золото подешевело на 0,4%.
Цены на нефть по итогам первого полугодия выросли на 10-14%