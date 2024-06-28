Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240628/zoloto-849592134.html
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом - 28.06.2024, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом
Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:23+0300
2024-06-28T22:23+0300
экономика
золото
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,1% - до 2 334,45 доллара за тройскую унцию. Таким образом, цена золота готовится завершить первое полугодие удорожанием на 12,7%. При этом с начала апреля цена на золото выросла на 4,3%. Однако за июнь золото подешевело на 0,4%.
https://1prime.ru/20240628/neft-849591663.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
22:23 28.06.2024
 
Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом

Цена на золото готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота готовится завершить первое полугодие ростом почти на 13%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,1% - до 2 334,45 доллара за тройскую унцию.
Таким образом, цена золота готовится завершить первое полугодие удорожанием на 12,7%. При этом с начала апреля цена на золото выросла на 4,3%. Однако за июнь золото подешевело на 0,4%.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Цены на нефть по итогам первого полугодия выросли на 10-14%
22:06
 
Экономиказолотобиржевые цены на золото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала