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"Попросту крадут". Инвестор Роджерс оценил действия властей США

"Попросту крадут". Инвестор Роджерс оценил действия властей США - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Попросту крадут". Инвестор Роджерс оценил действия властей США

США попросту крадут российские деньги, используя активы РФ для поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:41+0300

2024-06-29T08:41+0300

2024-06-29T08:43+0300

экономика

сша

замороженные российские активы

воровство

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. США попросту крадут российские деньги, используя активы РФ для поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. При этом он подчеркнул что не одобряет эти действия американских властей. "Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадет чужие активы… Я это не одобряю и не считаю, что так должно происходить", - сообщил он агентству, комментируя решение США и их союзников использовать российские активы для получения с них доходов в целях поддержки Украины. При этом Роджерс подчеркнул, что подобные действия позволяют себе правительства многих государств в период практически любых военных действий, а американские власти в настоящее время, по его мнению, пойдут на все для поддержки Киева. "США постараются помочь Украине против России и будут делать все, что могут. Не знаю, поможет ли это Украине победить", - добавил он. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20240625/aktivy-849490766.html

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сша, замороженные российские активы, воровство