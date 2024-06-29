https://1prime.ru/20240629/analitika-849583097.html

Эксперт спрогнозировал динамику рубля на следующую неделю

Эксперт спрогнозировал динамику рубля на следующую неделю - 29.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал динамику рубля на следующую неделю

Рубль на неделе демонстрировал смешанную динамику под влиянием ряда факторов, включая налоговый период, изменения цен на нефть, геополитическую напряженность и... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T03:30+0300

2024-06-29T03:30+0300

2024-06-29T03:30+0300

владислав антонов

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Рубль на неделе демонстрировал смешанную динамику под влиянием ряда факторов, включая налоговый период, изменения цен на нефть, геополитическую напряженность и адаптацию рынка к новым санкционным условиям. С начала недели доллар подешевел на 1,52%, до 86,62 руб., евро - на 1,55%, до 92,79 руб., юань - на 3,07%, до 11,68 руб. Об этом агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Неделя началась с укрепления рубля: курс доллара снизился до 85,46 рублей, евро – до 92,00 рублей, а юань показал наиболее значительное снижение – до 11,59 рублей. Однако уже во вторник наблюдалось некоторое ослабление рубля, с долларом до 87,77 рубля и евро до 93,88 рубля. В среду после обновления недельных минимумов рубль перешел в наступление, чему способствовал пик налогового периода и относительно высокие цены на нефть. В четверг доллар торговался на уровне 85,35 рубля, евро – 91,90 рубля, а юань – 11,50 рубля", - напомнил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, добавил он, торги завершаются умеренным усилением российской валюты. На протяжении недели курс доллара колебался в диапазоне 85,30-88,50 рублей, евро торговался в диапазоне 91,70-94,55 рублей, а юань – в пределах 11,40-12,15 рубля. По мнению Антонова, эти диапазоны остаются актуальными для краткосрочной перспективы на новую неделю в первой половине недели.Среди причин потери рублем позиций аналитик назвал окончание налогового периода и адаптацию рынка к новым условиям.Нефтяной рынок, добавил эксперт, также демонстрировал повышенную волатильность. Стоимость барреля нефти марки Brent к закрытию недели повысилась до $86 за баррель. Антонов объяснил, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Украине оказывала поддержку ценам на нефть, что косвенно влияло на курс рубля.Кроме того, отметил он, валютный рынок продолжает адаптироваться к санкциям против Мосбиржи, что вызывает определенную волатильность и неопределенность, особенно на внебиржевом рынке, который остается непрозрачным."Важным фактором, оказавшим влияние на рынок, стало решение правительства о снижении требований по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 60%. Это решение может оказать некоторое давление на рубль в будущем", - говорил аналитик.Он напомнил, что дополнительное давление на российскую валюту окажет сокращение с июля продажи валюты Банком России на эквивалент примерно 3,8 млрд рублей в день."В целом, прошедшая неделя продемонстрировала, что рубль находится под влиянием комплекса факторов, как внутренних, так и внешних. Несмотря на некоторые колебания, российская валюта сохранила относительную стабильность, не преодолев ключевых психологических уровней. В ближайшей перспективе ожидается сохранение волатильности на валютном рынке. Вероятно, курс доллара продолжит движение ниже уровня 90 рублей. Для евро актуальный торговый диапазон ожидается между уровнями 95,00 и 99,00 рублей, для юаня – 11,50-12,50 рублей. Что касается нефтяного рынка, цены могут продолжить рост до уровня $87,50 за баррель", - заключил Антонов.

https://1prime.ru/20240628/vtb-849568150.html

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владислав антонов, курсы валют, рубль, эксклюзив