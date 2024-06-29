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Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест

Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест - 29.06.2024, ПРАЙМ

Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест

Суд вменил меру пресечения в виде домашнего ареста собственнице здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк СК РФ в... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T14:12+0300

2024-06-29T14:12+0300

2024-06-29T14:12+0300

происшествия

подмосковье

пожар

домашний арест

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Суд вменил меру пресечения в виде домашнего ареста собственнице здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк СК РФ в своем Telegram-канале. В сообщении сказано, что собственнице здания, в котором произошел пожар и погибли люди, предъявили обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года. Ранее стало известно о возбуждении по факту пожара уголовного дела о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, а также о задержании собственницы административно-промышленного здания, которая является жительницей Калуги и вступила в наследство после смерти супруга. В 2019 году решением суда умерший собственник был признан банкротом, началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн". В руководстве фирмы находились люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений. Ранее Щелковский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова в рамках уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Согласно информации регионального главка СК, фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замгендиректора компании и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, брали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. Следователи установили, что причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. Пожар произошел в восьмиэтажном здании в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести людей.

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подмосковье, пожар, домашний арест