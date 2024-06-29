Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест - 29.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240629/arest-849599764.html
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест - 29.06.2024, ПРАЙМ
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест
Суд вменил меру пресечения в виде домашнего ареста собственнице здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк СК РФ в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T14:12+0300
2024-06-29T14:12+0300
происшествия
подмосковье
пожар
домашний арест
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849543918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d1118793d4a23698c8aa22142534e5c.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Суд вменил меру пресечения в виде домашнего ареста собственнице здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк СК РФ в своем Telegram-канале. В сообщении сказано, что собственнице здания, в котором произошел пожар и погибли люди, предъявили обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года. Ранее стало известно о возбуждении по факту пожара уголовного дела о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, а также о задержании собственницы административно-промышленного здания, которая является жительницей Калуги и вступила в наследство после смерти супруга. В 2019 году решением суда умерший собственник был признан банкротом, началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн". В руководстве фирмы находились люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений. Ранее Щелковский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова в рамках уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Согласно информации регионального главка СК, фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замгендиректора компании и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, брали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. Следователи установили, что причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. Пожар произошел в восьмиэтажном здании в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести людей.
https://1prime.ru/20240626/pozhar-849497269.html
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849543918_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_b1a36321e02bb3ba781bbcdc9e636ef2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подмосковье, пожар, домашний арест
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар, домашний арест
14:12 29.06.2024
 
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест

СК: суд отправил собственницу горевшего здания во Фрязино под домашний арест

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Суд вменил меру пресечения в виде домашнего ареста собственнице здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк СК РФ в своем Telegram-канале.
В сообщении сказано, что собственнице здания, в котором произошел пожар и погибли люди, предъявили обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года.
Ранее стало известно о возбуждении по факту пожара уголовного дела о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, а также о задержании собственницы административно-промышленного здания, которая является жительницей Калуги и вступила в наследство после смерти супруга.
В 2019 году решением суда умерший собственник был признан банкротом, началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн". В руководстве фирмы находились люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений.
Ранее Щелковский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова в рамках уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Согласно информации регионального главка СК, фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замгендиректора компании и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, брали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
Следователи установили, что причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести людей.
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Раскрыта причина пожара во Фрязино
26 июня, 09:51
 
ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕпожардомашний арест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала