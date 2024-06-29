https://1prime.ru/20240629/belorussiya-849599254.html

Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной

Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ

Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной

В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T13:33+0300

2024-06-29T13:33+0300

2024-06-29T13:40+0300

вооружения

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МИНСК, 29 июн – ПРАЙМ. В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории республики. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.По его словам, система постов наблюдения наращена с единственной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований.С этой целью дополнительно выведены средства ПВО для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь, приводит в своем Telegram-канале слова Северинчик пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

https://1prime.ru/20240629/razvedka-849598636.html

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