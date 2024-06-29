https://1prime.ru/20240629/belorussiya-849599254.html
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:33+0300
2024-06-29T13:33+0300
2024-06-29T13:40+0300
вооружения
пво
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849132408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d65673ac2b9bae4dfb9a8553ee01abd.jpg
МИНСК, 29 июн – ПРАЙМ. В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории республики. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.По его словам, система постов наблюдения наращена с единственной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований.С этой целью дополнительно выведены средства ПВО для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь, приводит в своем Telegram-канале слова Северинчик пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
https://1prime.ru/20240629/razvedka-849598636.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849132408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae8e59d5cbe9326ff30bdfd44fa5b3cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, украина
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
МО: Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
МИНСК, 29 июн – ПРАЙМ. В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории республики. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.
По его словам, система постов наблюдения наращена с единственной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований.
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией
С этой целью дополнительно выведены средства ПВО для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь, приводит в своем Telegram-канале слова Северинчик пресс-служба белорусского оборонного ведомства.