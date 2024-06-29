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Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной
В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:33+0300
2024-06-29T13:40+0300
вооружения
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украина
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МИНСК, 29 июн – ПРАЙМ. В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории республики. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.По его словам, система постов наблюдения наращена с единственной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований.С этой целью дополнительно выведены средства ПВО для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь, приводит в своем Telegram-канале слова Северинчик пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
https://1prime.ru/20240629/razvedka-849598636.html
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пво, украина
Вооружения, ПВО, УКРАИНА
13:33 29.06.2024 (обновлено: 13:40 29.06.2024)
 
Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной

МО: Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы с Украиной

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МИНСК, 29 июн – ПРАЙМ. В связи с активностью дронов ВСУ Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы с Украиной, а также критически важных объектов на территории республики. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.
По его словам, система постов наблюдения наращена с единственной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией
13:12
С этой целью дополнительно выведены средства ПВО для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь, приводит в своем Telegram-канале слова Северинчик пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
 
ВооруженияПВОУКРАИНА
 
 
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