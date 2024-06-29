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Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина - 29.06.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T17:09+0300
2024-06-29T17:09+0300
2024-06-29T17:32+0300
энергетика
россия
экспорт бензина
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля №243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года, указано в постановлении.
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россия, экспорт бензина
Энергетика, РОССИЯ, экспорт бензина
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля №243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".
Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года, указано в постановлении.
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