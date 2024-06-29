https://1prime.ru/20240629/benzin-849602298.html

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина - 29.06.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина

Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T17:09+0300

2024-06-29T17:09+0300

2024-06-29T17:32+0300

энергетика

россия

экспорт бензина

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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля №243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года, указано в постановлении.

https://1prime.ru/20240617/bayden-849223956.html

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россия, экспорт бензина