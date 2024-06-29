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Эксперт объяснил, почему российские власти решили продлить экспорт бензина

Эксперт объяснил, почему российские власти решили продлить экспорт бензина - 29.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему российские власти решили продлить экспорт бензина

Решение правительства РФ продлить разрешение на экспорт бензина принято с учетом профицитного баланса производства и рекордно высоких запасов, заявил РИА... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T19:40+0300

2024-06-29T19:40+0300

2024-06-29T19:40+0300

энергетика

россия

бензин

запасы топлива

экспорт бензина

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Решение правительства РФ продлить разрешение на экспорт бензина принято с учетом профицитного баланса производства и рекордно высоких запасов, заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля. "Решение ожидаемое, оно основывается на профицитном балансе производства бензинов и рекордно высоких запасах", - сказал собеседник агентства, добавив, что рисков для внутреннего рынка нет. По оценкам Дьяченко, запасы бензина в России сейчас составляют порядка 2 миллионов тонн. Динамика цен на этот продукт укладывается в рамки привычной волатильности, считает эксперт. Разрешение экспорта позволит увеличить переработку нефти, повысит рентабельность нефтеперерабатывающих заводов и доходы бюджета. Правительство РФ с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.

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россия, бензин, запасы топлива, экспорт бензина