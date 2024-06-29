https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html

В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь

В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь

Летающие над Черным морем разведывательные беспилотники США имеют прямое отношение к ракетным атакам ВСУ на Севастополь. Такое мнение выразил агентству РИА... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T16:41+0300

2024-06-29T16:41+0300

2024-06-29T16:41+0300

происшествия

севастополь

сша

ракетные удары

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Летающие над Черным морем разведывательные беспилотники США имеют прямое отношение к ракетным атакам ВСУ на Севастополь. Такое мнение выразил агентству РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Вашингтон продолжит полеты над международными водами Черного моря. "Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", — отметил Белик. Ранее в Минобороны РФ отметили рост интенсивности полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, при этом полеты беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Москвой 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

https://1prime.ru/20240629/postrdavshie-849597159.html

севастополь

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севастополь, сша, ракетные удары