Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь - 29.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html
В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь
В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь
Летающие над Черным морем разведывательные беспилотники США имеют прямое отношение к ракетным атакам ВСУ на Севастополь. Такое мнение выразил агентству РИА... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T16:41+0300
2024-06-29T16:41+0300
происшествия
севастополь
сша
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/99/841329902_0:166:5569:3298_1920x0_80_0_0_053437135430ddfcd0719e64ba3d8d90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Летающие над Черным морем разведывательные беспилотники США имеют прямое отношение к ракетным атакам ВСУ на Севастополь. Такое мнение выразил агентству РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Вашингтон продолжит полеты над международными водами Черного моря. "Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", — отметил Белик. Ранее в Минобороны РФ отметили рост интенсивности полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, при этом полеты беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Москвой 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
https://1prime.ru/20240629/postrdavshie-849597159.html
севастополь
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/99/841329902_0:0:4949:3712_1920x0_80_0_0_45953b9d7404e0602fefb4488ee8aa36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, сша, ракетные удары
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, США, ракетные удары
16:41 29.06.2024
 
В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь

Депутат Белик: беспилотники США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь

© Фото : Public Domain/Airman 1st Class William Rio RosadoMQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© Фото : Public Domain/Airman 1st Class William Rio Rosado
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Летающие над Черным морем разведывательные беспилотники США имеют прямое отношение к ракетным атакам ВСУ на Севастополь. Такое мнение выразил агентству РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сказала, что Вашингтон продолжит полеты над международными водами Черного моря.
"Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", — отметил Белик.
Ранее в Минобороны РФ отметили рост интенсивности полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, при этом полеты беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Москвой
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
10:13
 
ПроисшествияСЕВАСТОПОЛЬСШАракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала