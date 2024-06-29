https://1prime.ru/20240629/debaty-849596409.html
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов
Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T09:37+0300
2024-06-29T09:37+0300
2024-06-29T09:38+0300
политика
сша
дебаты
последствия
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_70d6780fd40fb51d4a282437d0ee5a8d.jpg
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.По его словам, в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма из-за очевидной неспособности действующего президента руководить страной."Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? – пишет сенатор. - "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – прим. ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире".Большинство журналистов в США оценили выступление Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом как крайне неудачное. Американский лидер во время дебатов постоянно запинался и делал паузы, нечетко формулировал мысли.
https://1prime.ru/20240628/bayden-849574778.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/07/842320731_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0627012c080f27ab97f800236fbcad5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дебаты, последствия
Политика, США, дебаты, последствия
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов
Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма. Об этом в своем Telegram-канале
написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма из-за очевидной неспособности действующего президента руководить страной.
"Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? – пишет сенатор. - "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – прим. ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире".
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
Большинство журналистов в США оценили выступление Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом как крайне неудачное. Американский лидер во время дебатов постоянно запинался и делал паузы, нечетко формулировал мысли.