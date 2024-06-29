https://1prime.ru/20240629/debaty-849596409.html

"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов

"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов

Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T09:37+0300

2024-06-29T09:37+0300

2024-06-29T09:38+0300

политика

сша

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.По его словам, в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма из-за очевидной неспособности действующего президента руководить страной."Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? – пишет сенатор. - "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – прим. ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире".Большинство журналистов в США оценили выступление Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом как крайне неудачное. Американский лидер во время дебатов постоянно запинался и делал паузы, нечетко формулировал мысли.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849574778.html

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сша, дебаты, последствия