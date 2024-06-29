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"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов - 29.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240629/debaty-849596409.html
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов
Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T09:37+0300
2024-06-29T09:38+0300
политика
сша
дебаты
последствия
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.По его словам, в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма из-за очевидной неспособности действующего президента руководить страной."Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? – пишет сенатор. - "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – прим. ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире".Большинство журналистов в США оценили выступление Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом как крайне неудачное. Американский лидер во время дебатов постоянно запинался и делал паузы, нечетко формулировал мысли.
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сша, дебаты, последствия
Политика, США, дебаты, последствия
09:37 29.06.2024 (обновлено: 09:38 29.06.2024)
 
"Черный лебедь": Пушков рассказал о назревающей в США драме после дебатов

Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в прямом эфире продемонстрировал, что не способен руководить страной. В связи с этим в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма из-за очевидной неспособности действующего президента руководить страной.
"Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? – пишет сенатор. - "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – прим. ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире".
Байден - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
Вчера, 13:42
Большинство журналистов в США оценили выступление Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом как крайне неудачное. Американский лидер во время дебатов постоянно запинался и делал паузы, нечетко формулировал мысли.
 
ПолитикаСШАдебатыпоследствия
 
 
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