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"Заложник": на Украине встревожились из-за дебатов Байдена и Трампа

"Заложник": на Украине встревожились из-за дебатов Байдена и Трампа - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Заложник": на Украине встревожились из-за дебатов Байдена и Трампа

Киев становится заложником предвыборной гонки в США, заявила в эфире всеукраинского телемарафона вице-премьер Украины Ольга Стефанишина после дебатов между... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T15:21+0300

2024-06-29T15:21+0300

2024-06-29T15:21+0300

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Киев становится заложником предвыборной гонки в США, заявила в эфире всеукраинского телемарафона вице-премьер Украины Ольга Стефанишина после дебатов между нынешним президентом США Джо Байденом и бывшим главой белого дома Дональдом Трампом."Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность потому что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций", — сказала она. Вице-премьер добавила, что Киев сделал выводы после задержки выделения Вашингтоном пакета помощи, а также выборов в Польше и Словакии, и готовит решения, которые "будут щитом" для Украины. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

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украина, сша, выборы в сша, поддержка украины