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Россияне назвали размер дохода, достаточный для нормальной жизни - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Россияне назвали размер дохода, достаточный для нормальной жизни
Россияне назвали размер дохода, достаточный для нормальной жизни - 29.06.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали размер дохода, достаточный для нормальной жизни
Согласно данным на первые месяцы текущего года, жителям России для нормальной жизни требуется средний месячный доход в размере 70 тысяч рублей на каждого члена... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T20:52+0300
2024-06-29T22:01+0300
экономика
россия
россияне
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Согласно данным на первые месяцы текущего года, жителям России для нормальной жизни требуется средний месячный доход в размере 70 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные второго в 2024 году выпуска "Барометра экономического поведения домохозяйств в России", подготовленного исследователями из НИУ ВШЭ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в опросной анкете у россиян спрашивали: "Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье, как ваша, в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?". Результаты исследования на начало года показали, что для нормальной жизни гражданам РФ в среднем требуется 70,4 тысячи рублей. Цифра оказалась чуть ниже, чем осенью 2023 года, когда средняя сумма достигла 70,8 тысячи рублей. При этом летом 2023 года сумма составляла 63,6 тысячи рублей.Эксперты также выяснили, что наиболее сильно потребность в деньгах увеличилась у семей с низким потребительским статусом (+20%), лиц в возрасте 35-44 лет (+17%) и жителей средних и крупных городов (+16%).
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россия, россияне
Экономика, РОССИЯ, россияне
20:52 29.06.2024 (обновлено: 22:01 29.06.2024)
 
Россияне назвали размер дохода, достаточный для нормальной жизни

РБК: россияне хотят зарабатывать по 70 тысяч рублей на каждого члена семьи

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Согласно данным на первые месяцы текущего года, жителям России для нормальной жизни требуется средний месячный доход в размере 70 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные второго в 2024 году выпуска "Барометра экономического поведения домохозяйств в России", подготовленного исследователями из НИУ ВШЭ.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что в опросной анкете у россиян спрашивали: "Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье, как ваша, в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?". Результаты исследования на начало года показали, что для нормальной жизни гражданам РФ в среднем требуется 70,4 тысячи рублей. Цифра оказалась чуть ниже, чем осенью 2023 года, когда средняя сумма достигла 70,8 тысячи рублей. При этом летом 2023 года сумма составляла 63,6 тысячи рублей.
Эксперты также выяснили, что наиболее сильно потребность в деньгах увеличилась у семей с низким потребительским статусом (+20%), лиц в возрасте 35-44 лет (+17%) и жителей средних и крупных городов (+16%).
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