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Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие
Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие - 29.06.2024, ПРАЙМ
Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие
Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую", которая строится в Турции, столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека,... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T11:01+0300
2024-06-29T11:06+0300
происшествия
аэс "аккую"
сотрудники
дтп
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую", которая строится в Турции, столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 35. Об этом сообщает телеканал NTV. Столкновение произошло на трассе D400 в районе Силифке. По данным телеканала, шестидесятипятилетний водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль, за рулем которого находился также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими. Как сообщает NTV, при столкновении погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано. В аварии пострадали 35 человек, раненые госпитализированы в больницы Силифке.
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аэс "аккую", сотрудники, дтп
Происшествия, АЭС "Аккую", сотрудники, ДТП
11:01 29.06.2024 (обновлено: 11:06 29.06.2024)
 
Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие

При ДТП автобуса с сотрудниками АЭС "Аккую" в Турции, погибли два человека

© Sputnik | Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую", которая строится в Турции, столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 35. Об этом сообщает телеканал NTV.
Столкновение произошло на трассе D400 в районе Силифке.
По данным телеканала, шестидесятипятилетний водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль, за рулем которого находился также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими.
Как сообщает NTV, при столкновении погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано.
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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В аварии пострадали 35 человек, раненые госпитализированы в больницы Силифке.
 
ПроисшествияАЭС "Аккую"сотрудникиДТП
 
 
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