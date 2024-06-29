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Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие

Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие - 29.06.2024, ПРАЙМ

Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую" попал в ДТП, есть погибшие

Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую", которая строится в Турции, столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека,... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T11:01+0300

2024-06-29T11:01+0300

2024-06-29T11:06+0300

происшествия

аэс "аккую"

сотрудники

дтп

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Автобус с сотрудниками АЭС "Аккую", которая строится в Турции, столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 35. Об этом сообщает телеканал NTV. Столкновение произошло на трассе D400 в районе Силифке. По данным телеканала, шестидесятипятилетний водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль, за рулем которого находился также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими. Как сообщает NTV, при столкновении погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано. В аварии пострадали 35 человек, раненые госпитализированы в больницы Силифке.

https://1prime.ru/20240607/energetika-848967093.html

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аэс "аккую", сотрудники, дтп