https://1prime.ru/20240629/germaniya-849601391.html

В Германии раскрыли, как США мешали постройке "Северного потока — 2"

В Германии раскрыли, как США мешали постройке "Северного потока — 2" - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Германии раскрыли, как США мешали постройке "Северного потока — 2"

Агенты спецслужб США еще в пору президентства Дональда Трампа предпринимали попытки помешать строительству "Северного потока — 2", проводя агентурную работу... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T16:10+0300

2024-06-29T16:10+0300

2024-06-29T16:13+0300

энергетика

германия

сша

северный поток-2

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БЕРЛИН, 29 июн - ПРАЙМ. Агенты спецслужб США еще в пору президентства Дональда Трампа предпринимали попытки помешать строительству "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую в ФРГ. об этом заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер.В пятницу в ландтаге земли Мекленбург-Передняя Померания прошло закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства "Северного потока — 2". В ходе мероприятия заслушали свидетельские показания двух неназванных человек из местных экологических организаций. "Оба свидетеля заявили сегодня, что представители американских спецслужб вели активную деятельность по предотвращению (постройки - ред.) "Северного потока — 2", обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге-Передней Померании и предлагая свою поддержку", — сказал Крюгер, слова которого приводятся в сообщении на сайте фракции. Один из свидетелей сообщил на заседании, что представитель спецслужб вышел на него напрямую, а затем встретился с ним на территории федеральной земли и объяснил свою деятельность "американскими интересами". "Тем самым ясно, что во время правления Трампа правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия "Северному потоку — 2" в Мекленбурге-Передней Померании с целью отстаивания своих интересов", — указал Крюгер. Ранее сообщалось, что комиссия вызвала в качестве свидетелей по созданию фонда в поддержку строительства газопровода экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и премьер-министра федеральной земли Мануэлу Швезиг. В стране их считают бывшими лоббистами постройки газопровода. Точные даты слушаний пока неизвестны. В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд Klimastiftung MV в поддержку постройки газопровода. Цель фонда состояла в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2". По данным немецких СМИ, фонд финансировался из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США. Газета Handelsblatt ранее сообщала, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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германия

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германия, сша, северный поток-2