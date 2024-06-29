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Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России

Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России - 29.06.2024, ПРАЙМ

Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в беседе с РИА Новости, что, оставаясь владельцем российских ценных бумаг, планирует снова торговать ими по... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:04+0300

2024-06-29T08:04+0300

2024-06-29T08:05+0300

экономика

ценные бумаги

россия

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в беседе с РИА Новости, что, оставаясь владельцем российских ценных бумаг, планирует снова торговать ими по окончании СВО на Украине. Он выразил надежду, что "после окончания военных действий эти акции (российских эмитентов - прим. ред.) вновь будут торговаться", но сегодня, как отметил инвестор, "они не приносят денег".Вместе с тем он рассказал, что осуществлял вложения на Московской фондовой бирже, сохраняет инвестиции в "Аэрофлот" и ряд других "крупных и известных российских компаний".

https://1prime.ru/20240628/mosbirzha--849569751.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ценные бумаги, россия