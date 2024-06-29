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Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России
Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России - 29.06.2024, ПРАЙМ
Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России
Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в беседе с РИА Новости, что, оставаясь владельцем российских ценных бумаг, планирует снова торговать ими по... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T08:04+0300
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экономика
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в беседе с РИА Новости, что, оставаясь владельцем российских ценных бумаг, планирует снова торговать ими по окончании СВО на Украине. Он выразил надежду, что "после окончания военных действий эти акции (российских эмитентов - прим. ред.) вновь будут торговаться", но сегодня, как отметил инвестор, "они не приносят денег".Вместе с тем он рассказал, что осуществлял вложения на Московской фондовой бирже, сохраняет инвестиции в "Аэрофлот" и ряд других "крупных и известных российских компаний".
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ценные бумаги, россия
Экономика, ценные бумаги, РОССИЯ
Инвестор Роджерс оценил перспективы торговли ценными бумагами в России
Инвестор Роджерс владеет ценными бумагами в РФ и надеется вновь ими торговать - интервью
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в беседе с РИА Новости, что, оставаясь владельцем российских ценных бумаг, планирует снова торговать ими по окончании СВО на Украине.
Он выразил надежду, что "после окончания военных действий эти акции (российских эмитентов - прим. ред.) вновь будут торговаться", но сегодня, как отметил инвестор, "они не приносят денег".
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Вместе с тем он рассказал, что осуществлял вложения на Московской фондовой бирже, сохраняет инвестиции в "Аэрофлот" и ряд других "крупных и известных российских компаний".