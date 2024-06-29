https://1prime.ru/20240629/krasnov-849603622.html

Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США

Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США - 29.06.2024, ПРАЙМ

Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США

Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T19:20+0300

2024-06-29T19:20+0300

2024-06-29T19:37+0300

политика

брикс

игорь краснов

венесуэла

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. "Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – процитировала пресс-служба слова генпрокурора РФ. Краснов отметил, что он будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС. Генпрокурор РФ выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России. Кроме того, Краснов пожелал Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.

https://1prime.ru/20240628/briks-849565980.html

венесуэла

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брикс, игорь краснов, венесуэла