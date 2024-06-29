https://1prime.ru/20240629/krasnov-849603622.html
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США - 29.06.2024, ПРАЙМ
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T19:20+0300
2024-06-29T19:20+0300
2024-06-29T19:37+0300
политика
брикс
игорь краснов
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. "Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – процитировала пресс-служба слова генпрокурора РФ. Краснов отметил, что он будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС. Генпрокурор РФ выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России. Кроме того, Краснов пожелал Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.
https://1prime.ru/20240628/briks-849565980.html
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_891b5759ba7aa9d692a35929bdb59fb3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, игорь краснов, венесуэла
Политика, БРИКС, Игорь Краснов, ВЕНЕСУЭЛА
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Краснов: БРИКС — уникальная площадка, свободная от влияния США и их сателлитов
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – процитировала пресс-служба слова генпрокурора РФ.
Краснов отметил, что он будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС.
Генпрокурор РФ выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России.
Кроме того, Краснов пожелал Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.
Еще одна страна выразила интерес ко вступлению в БРИКС