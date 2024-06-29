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Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США - 29.06.2024, ПРАЙМ
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T19:20+0300
2024-06-29T19:37+0300
политика
брикс
игорь краснов
венесуэла
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. "Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – процитировала пресс-служба слова генпрокурора РФ. Краснов отметил, что он будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС. Генпрокурор РФ выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России. Кроме того, Краснов пожелал Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.
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брикс, игорь краснов, венесуэла
Политика, БРИКС, Игорь Краснов, ВЕНЕСУЭЛА
19:20 29.06.2024 (обновлено: 19:37 29.06.2024)
 
Краснов считает БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США

Краснов: БРИКС — уникальная площадка, свободная от влияния США и их сателлитов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Формат БРИКС представляет собой уникальную площадку, которая свободна от навязчивого влияния США и их сателлитов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – процитировала пресс-служба слова генпрокурора РФ.
Краснов отметил, что он будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС.
Генпрокурор РФ выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России.
Кроме того, Краснов пожелал Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.
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