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Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет

Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет - 29.06.2024, ПРАЙМ

Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет

Восстанавливать сгоревший "Крокус сити холл" не будут. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T08:28+0300

2024-06-29T08:28+0300

2024-06-29T08:34+0300

крокус сити холл

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Восстанавливать сгоревший "Крокус сити холл" не будут. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Комментируя планы руководства Московской области, губернатор отметил: "Концертного зала там больше не будет". Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людями подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, концертный зал "Крокус сити холл" полностью сгорел.

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крокус сити холл, андрей воробьев