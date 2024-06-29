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Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет
Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет - 29.06.2024, ПРАЙМ
Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет
Восстанавливать сгоревший "Крокус сити холл" не будут. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T08:28+0300
2024-06-29T08:34+0300
крокус сити холл
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Восстанавливать сгоревший "Крокус сити холл" не будут. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Комментируя планы руководства Московской области, губернатор отметил: "Концертного зала там больше не будет". Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людями подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, концертный зал "Крокус сити холл" полностью сгорел.
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крокус сити холл, андрей воробьев
Крокус сити холл, Андрей Воробьев
08:28 29.06.2024 (обновлено: 08:34 29.06.2024)
 
Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" больше не будет

Губернатор Воробьев: концертного зала на месте "Крокуса" больше не будет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Восстанавливать сгоревший "Крокус сити холл" не будут. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Комментируя планы руководства Московской области, губернатор отметил: "Концертного зала там больше не будет".
Женщины у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокуса"
7 июня, 07:27
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людями подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек, концертный зал "Крокус сити холл" полностью сгорел.
 
Крокус сити холлАндрей Воробьев
 
 
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