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В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса" - 29.06.2024, ПРАЙМ
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В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса"
В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса" - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса"
Периметр сгоревшего вследствие террористического акта "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске нужно восстановить. Об этом заявили РИА Недвижимость в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T22:37+0300
2024-06-29T22:37+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
восстановление
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Периметр сгоревшего вследствие террористического акта "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске нужно восстановить. Об этом заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group. Там отметили, что площадь здания, где находился "Крокус Сити Холл" составляет 400 тысяч квадратных метров, из них десять тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр". В пресс-службе подчеркнули, что "очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников", так как рядом располагаются другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. "Все остальные вопросы будут решаться по мере необходимости", – добавили в пресс-службе. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте "Крокус сити холла" восстанавливать не будут. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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крокус сити холл, теракт, восстановление
Происшествия, Крокус сити холл, теракт, восстановление
22:37 29.06.2024
 
В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса"

Crocus Group: периметр "Крокус Сити Холла" важно восстановить

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Периметр сгоревшего вследствие террористического акта "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске нужно восстановить. Об этом заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group.
Там отметили, что площадь здания, где находился "Крокус Сити Холл" составляет 400 тысяч квадратных метров, из них десять тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр".
В пресс-службе подчеркнули, что "очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников", так как рядом располагаются другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно.
"Все остальные вопросы будут решаться по мере необходимости", – добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте "Крокус сити холла" восстанавливать не будут.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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ПроисшествияКрокус сити холлтерактвосстановление
 
 
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