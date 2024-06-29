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В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса"

В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса" - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Crocus Group отметили важность восстановления периметра "Крокуса"

Периметр сгоревшего вследствие террористического акта "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске нужно восстановить. Об этом заявили РИА Недвижимость в... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T22:37+0300

2024-06-29T22:37+0300

2024-06-29T22:37+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

восстановление

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Периметр сгоревшего вследствие террористического акта "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске нужно восстановить. Об этом заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group. Там отметили, что площадь здания, где находился "Крокус Сити Холл" составляет 400 тысяч квадратных метров, из них десять тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр". В пресс-службе подчеркнули, что "очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников", так как рядом располагаются другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. "Все остальные вопросы будут решаться по мере необходимости", – добавили в пресс-службе. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте "Крокус сити холла" восстанавливать не будут. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.

https://1prime.ru/20240629/pozhar-849597884.html

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крокус сити холл, теракт, восстановление