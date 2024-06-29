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Разработчик назвал четыре способа сохранить деньги на маркетплейсе от кражи

Разработчик назвал четыре способа сохранить деньги на маркетплейсе от кражи - 29.06.2024, ПРАЙМ

Разработчик назвал четыре способа сохранить деньги на маркетплейсе от кражи

Аферисты придумали новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты клиентов на маркетплейсах. Чем это грозит и как себя обезопасить, рассказал агентству... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T02:02+0300

2024-06-29T02:02+0300

2024-06-29T02:02+0300

маркетплейс

кража

мошенники

ваге закарян

эксклюзив

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Аферисты придумали новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты клиентов на маркетплейсах. Чем это грозит и как себя обезопасить, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, мошенникам не составит труда взломать личный кабинет пользователя в любой соцсети, на маркетплейсе или другом сервисе, если доступ недостаточно хорошо защищен. Действовать могут по-разному. Иногда перечисляют деньги пользователей в несуществующий магазин, а иногда оплачивают дорогой товар с чужой карты и забирают его вместо реального владельца. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Чтобы мошенники не смогли получить товар, оплаченный с вашей карты, достаточно регулярно заходить в свои личные кабинеты на маркетплейсах", - говорит эксперт. Если в списке активных заказов вы увидите покупку, которую не совершали, ее можно отменить, и деньги вернутся обратно.При этом сразу же нужно поменять свой пароль на этой площадке. Специалист напоминает, что пароль не может быть простым, только ради того чтобы его легко было запомнить.Дополнительно можно контролировать платежи в интернет-магазинах, если привязать к ним отдельную карту, на которой будет находиться только небольшая сумма на текущие покупки, либо ее можно пополнять непосредственно при оформлении заказа. "Тогда мошенники не смогут оплатить товар с вашей карты, даже если взломают личный кабинет", - объясняет Закарян.Кроме того, везде, где есть возможность установить двухфакторную аутентификацию, нужно это сделать. Дополнительное подтверждение при входе в личный кабинет с помощью sms-кода — это один из самых действенных способов противостоять мошенникам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

маркетплейс, кража, мошенники, ваге закарян, эксклюзив