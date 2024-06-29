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Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке
Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке - 29.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке
Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T17:12+0300
2024-06-29T17:12+0300
2024-06-29T17:31+0300
энергетика
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запасы топлива
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев.Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль."На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева."Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.
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россия, минэнерго рф, запасы топлива
Энергетика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, Запасы топлива
Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке
Минэнерго: на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов топлива
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев.
Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль.
"На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева.
"Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.
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