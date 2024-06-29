https://1prime.ru/20240629/minenergo-849602400.html

Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке

Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке - 29.06.2024, ПРАЙМ

Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке

Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T17:12+0300

2024-06-29T17:12+0300

2024-06-29T17:31+0300

энергетика

россия

минэнерго рф

запасы топлива

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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев.Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль."На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева."Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.

https://1prime.ru/20240609/toplivo-849010162.html

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россия, минэнерго рф, запасы топлива