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Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке
Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке - 29.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке
Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T17:12+0300
2024-06-29T17:31+0300
энергетика
россия
минэнерго рф
запасы топлива
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев.Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль."На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева."Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.
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россия, минэнерго рф, запасы топлива
Энергетика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, Запасы топлива
17:12 29.06.2024 (обновлено: 17:31 29.06.2024)
 
Минэнерго оценило объем запасов топлива на внутреннем рынке

Минэнерго: на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов топлива

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
© Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев.
Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль.
"На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева.
"Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
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ЭнергетикаРОССИЯМинэнерго РФЗапасы топлива
 
 
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