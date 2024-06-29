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МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ

МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ

МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T20:32+0300

2024-06-29T20:32+0300

2024-06-29T20:37+0300

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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на меморандум фонда.В документе сказано, что Киеву требуется привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Киеву следует вести борьбу с коррупцией ряди сохранения притока миллиардов долларов международной финансовой помощи, а также искоренять взяточничество для возможности потенциального вступления Украины в Евросоюз и НАТО.Кроме того, в меморандуме упоминается, что Киеву нужно оптимизировать налоговые льготы в стране из-за необходимости повышения доходов бюджета, а также мобилизовать внутренние доходы, либерализовать валютный контроль, сделать денежно-кредитную политику, а также обеспечить сохранение Нацбанком Украины резервов на уровне 28,8 миллиарда долларов.

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украина, таможня, мвф