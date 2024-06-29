https://1prime.ru/20240629/mvf-849604395.html
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T20:32+0300
2024-06-29T20:32+0300
2024-06-29T20:37+0300
экономика
украина
таможня
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на меморандум фонда.В документе сказано, что Киеву требуется привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Киеву следует вести борьбу с коррупцией ряди сохранения притока миллиардов долларов международной финансовой помощи, а также искоренять взяточничество для возможности потенциального вступления Украины в Евросоюз и НАТО.Кроме того, в меморандуме упоминается, что Киеву нужно оптимизировать налоговые льготы в стране из-за необходимости повышения доходов бюджета, а также мобилизовать внутренние доходы, либерализовать валютный контроль, сделать денежно-кредитную политику, а также обеспечить сохранение Нацбанком Украины резервов на уровне 28,8 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240628/zatraty-849592861.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, таможня, мвф
Экономика, УКРАИНА, таможня, МВФ
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ
Bloomberg: МВФ требует менять Таможенный кодекс Украины ради борьбы с коррупцией
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ.
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg
со ссылкой на меморандум фонда.
В документе сказано, что Киеву требуется привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников.
Отмечается, что Киеву следует вести борьбу с коррупцией ряди сохранения притока миллиардов долларов международной финансовой помощи, а также искоренять взяточничество для возможности потенциального вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Кроме того, в меморандуме упоминается, что Киеву нужно оптимизировать налоговые льготы в стране из-за необходимости повышения доходов бюджета, а также мобилизовать внутренние доходы, либерализовать валютный контроль, сделать денежно-кредитную политику, а также обеспечить сохранение Нацбанком Украины резервов на уровне 28,8 миллиарда долларов.
МВФ признал оценку расходов на восстановление Украины устаревшей