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МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
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МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T20:32+0300
2024-06-29T20:37+0300
экономика
украина
таможня
мвф
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на меморандум фонда.В документе сказано, что Киеву требуется привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Киеву следует вести борьбу с коррупцией ряди сохранения притока миллиардов долларов международной финансовой помощи, а также искоренять взяточничество для возможности потенциального вступления Украины в Евросоюз и НАТО.Кроме того, в меморандуме упоминается, что Киеву нужно оптимизировать налоговые льготы в стране из-за необходимости повышения доходов бюджета, а также мобилизовать внутренние доходы, либерализовать валютный контроль, сделать денежно-кредитную политику, а также обеспечить сохранение Нацбанком Украины резервов на уровне 28,8 миллиарда долларов.
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украина, таможня, мвф
Экономика, УКРАИНА, таможня, МВФ
20:32 29.06.2024 (обновлено: 20:37 29.06.2024)
 
МВФ потребовал от Украины изменить Таможенный кодекс, сообщили СМИ

Bloomberg: МВФ требует менять Таможенный кодекс Украины ради борьбы с коррупцией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести изменения в Таможенный кодекс с целью расширения борьбы с коррупцией в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на меморандум фонда.
В документе сказано, что Киеву требуется привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС, укрепить добросовестность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников.
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Отмечается, что Киеву следует вести борьбу с коррупцией ряди сохранения притока миллиардов долларов международной финансовой помощи, а также искоренять взяточничество для возможности потенциального вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Кроме того, в меморандуме упоминается, что Киеву нужно оптимизировать налоговые льготы в стране из-за необходимости повышения доходов бюджета, а также мобилизовать внутренние доходы, либерализовать валютный контроль, сделать денежно-кредитную политику, а также обеспечить сохранение Нацбанком Украины резервов на уровне 28,8 миллиарда долларов.
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
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