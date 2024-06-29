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"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ
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"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной
Вооруженные силы РФ обладают возможностью свободно применять разведывательные дроны над территорией Украины, так как украинские войска утратили большое число... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T14:41+0300
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ обладают возможностью свободно применять разведывательные дроны над территорией Украины, так как украинские войска утратили большое число систем противовоздушной обороны. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — указал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель отметил, что Киев продолжает терять больше систем противовоздушной обороны, чем Запад обещает ему передать. Кроме того, он добавил, что Украина получит западную помощь в виде зенитно-ракетных комплексов Patriot, скорее всего, слишком поздно и они ей уже не помогут
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Вооружения, ВСУ, ПВО, ВС РФ
14:41 29.06.2024 (обновлено: 15:29 29.06.2024)
 
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной

Репке: ВС РФ беспрепятственно используют разведывательные дроны над Украиной

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ обладают возможностью свободно применять разведывательные дроны над территорией Украины, так как украинские войска утратили большое число систем противовоздушной обороны. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.
"Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — указал он.
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Обозреватель отметил, что Киев продолжает терять больше систем противовоздушной обороны, чем Запад обещает ему передать.
Кроме того, он добавил, что Украина получит западную помощь в виде зенитно-ракетных комплексов Patriot, скорее всего, слишком поздно и они ей уже не помогут
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