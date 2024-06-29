https://1prime.ru/20240629/nebo-849600218.html
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной
Вооруженные силы РФ обладают возможностью свободно применять разведывательные дроны над территорией Украины, так как украинские войска утратили большое число... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T14:41+0300
2024-06-29T14:41+0300
2024-06-29T15:29+0300
вооружения
всу
пво
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ обладают возможностью свободно применять разведывательные дроны над территорией Украины, так как украинские войска утратили большое число систем противовоздушной обороны. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — указал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель отметил, что Киев продолжает терять больше систем противовоздушной обороны, чем Запад обещает ему передать. Кроме того, он добавил, что Украина получит западную помощь в виде зенитно-ракетных комплексов Patriot, скорее всего, слишком поздно и они ей уже не помогут
https://1prime.ru/20240627/rekord-849551360.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, пво, вс рф
Вооружения, ВСУ, ПВО, ВС РФ
"Полная свобода": в Германии опасаются действий России в небе над Украиной
Репке: ВС РФ беспрепятственно используют разведывательные дроны над Украиной
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ.
Вооруженные силы РФ обладают возможностью свободно применять разведывательные дроны над территорией Украины, так как украинские войска утратили большое число систем противовоздушной обороны. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X
немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.
"Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — указал он.
Обозреватель отметил, что Киев продолжает терять больше систем противовоздушной обороны, чем Запад обещает ему передать.
Кроме того, он добавил, что Украина получит западную помощь в виде зенитно-ракетных комплексов Patriot, скорее всего, слишком поздно и они ей уже не помогут
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ