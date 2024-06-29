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"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
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"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине
"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине
НАТО не планирует принимать Украину в свой состав, несмотря на обещания, считает обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис. | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T15:37+0300
2024-06-29T15:37+0300
политика
запад
сша
нато
украина
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. НАТО не планирует принимать Украину в свой состав, несмотря на обещания, считает обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.По его мнению, невзирая на все формальные заявления "о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель отметил, что участники НАТО готовы предоставлять Киеву оружие и деньги для продолжения конфликта с Москвой, так как последняя является его главным противником. При этом альянс не готов вступить в прямую конфронтацию с Россией из-за Украины.По словам Депетриса, давно ждет членства в НАТО и "будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в невозможно во время вооруженного конфликта.
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запад, сша, нато, украина
Политика, ЗАПАД, США, НАТО, УКРАИНА
15:37 29.06.2024
 
"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине

Newsweek: НАТО не примет Украину, несмотря на данные Зеленскому обещания

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. НАТО не планирует принимать Украину в свой состав, несмотря на обещания, считает обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.
По его мнению, невзирая на все формальные заявления "о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды".
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Обозреватель отметил, что участники НАТО готовы предоставлять Киеву оружие и деньги для продолжения конфликта с Москвой, так как последняя является его главным противником. При этом альянс не готов вступить в прямую конфронтацию с Россией из-за Украины.
По словам Депетриса, давно ждет членства в НАТО и "будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в невозможно во время вооруженного конфликта.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
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