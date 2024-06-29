https://1prime.ru/20240629/poslanie-849600856.html

"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине

"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Совершенно ясно": в США сделали жесткое послание Украине

НАТО не планирует принимать Украину в свой состав, несмотря на обещания, считает обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T15:37+0300

2024-06-29T15:37+0300

2024-06-29T15:37+0300

политика

запад

сша

нато

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. НАТО не планирует принимать Украину в свой состав, несмотря на обещания, считает обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.По его мнению, невзирая на все формальные заявления "о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель отметил, что участники НАТО готовы предоставлять Киеву оружие и деньги для продолжения конфликта с Москвой, так как последняя является его главным противником. При этом альянс не готов вступить в прямую конфронтацию с Россией из-за Украины.По словам Депетриса, давно ждет членства в НАТО и "будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независимо от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в невозможно во время вооруженного конфликта.

https://1prime.ru/20240629/nebo-849600218.html

запад

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, сша, нато, украина