https://1prime.ru/20240629/post-849600045.html

"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС

"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС - 29.06.2024, ПРАЙМ

"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС

Реакция МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС — "просто жесть какая-то", заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T14:29+0300

2024-06-29T14:29+0300

2024-06-29T14:43+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Реакция МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС — "просто жесть какая-то", заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что уничтожение одного из постов станции не оказывает прямого влияния на безопасность всей АЭС, но "является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности, что остается глубоким источником беспокойства". "Это просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сходя из логики МАГАТЭ, "можно и другие посты радиационного контроля разрушить, или даже один реактор, ничего же страшного, их все равно шесть". "Все это вызывает по меньшей мере возмущение", — подчеркнул он. Рогов добавил, что любая агрессия и применение оружия против объектов ЗАЭС – это однозначно удар по безопасности и "это понятно любому человеку и для этого не нужно быть главой целого МАГАТЭ". Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Представители станции отмечали, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240619/sanktsii-849311346.html

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запорожская аэс, магатэ, владимир рогов