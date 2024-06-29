Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС - 29.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240629/post-849600045.html
"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС
"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС - 29.06.2024, ПРАЙМ
"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС
Реакция МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС — "просто жесть какая-то", заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T14:29+0300
2024-06-29T14:43+0300
происшествия
запорожская аэс
магатэ
владимир рогов
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Реакция МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС — "просто жесть какая-то", заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что уничтожение одного из постов станции не оказывает прямого влияния на безопасность всей АЭС, но "является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности, что остается глубоким источником беспокойства". "Это просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сходя из логики МАГАТЭ, "можно и другие посты радиационного контроля разрушить, или даже один реактор, ничего же страшного, их все равно шесть". "Все это вызывает по меньшей мере возмущение", — подчеркнул он. Рогов добавил, что любая агрессия и применение оружия против объектов ЗАЭС – это однозначно удар по безопасности и "это понятно любому человеку и для этого не нужно быть главой целого МАГАТЭ". Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Представители станции отмечали, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://1prime.ru/20240619/sanktsii-849311346.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, магатэ, владимир рогов
Происшествия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Рогов
14:29 29.06.2024 (обновлено: 14:43 29.06.2024)
 
"Просто жесть": Рогова возмутила реакция МАГАТЭ на удар по посту ЗАЭС

Рогов назвал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации ЗАЭС "жестью"

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Реакция МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации Запорожской АЭС — "просто жесть какая-то", заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что уничтожение одного из постов станции не оказывает прямого влияния на безопасность всей АЭС, но "является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности, что остается глубоким источником беспокойства".
"Это просто жесть какая-то. Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, сходя из логики МАГАТЭ, "можно и другие посты радиационного контроля разрушить, или даже один реактор, ничего же страшного, их все равно шесть".
"Все это вызывает по меньшей мере возмущение", — подчеркнул он.
Рогов добавил, что любая агрессия и применение оружия против объектов ЗАЭС – это однозначно удар по безопасности и "это понятно любому человеку и для этого не нужно быть главой целого МАГАТЭ".
Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Представители станции отмечали, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"
19 июня, 15:57
 
ПроисшествияЗапорожская АЭСМАГАТЭВладимир Рогов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала