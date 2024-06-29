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Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - 29.06.2024, ПРАЙМ
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
При ракетной атаке на Севастополь, согласно предварительным данным, пострадали три человека мирных жителя - у них легкие осколочные ранения. Об этом в своем... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T10:13+0300
2024-06-29T10:13+0300
2024-06-29T10:17+0300
происшествия
севастополь
атака
пострадавшие
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. При ракетной атаке на Севастополь, согласно предварительным данным, пострадали три человека мирных жителя - у них легкие осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.В субботу в 08.56 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога, работали дежурные средства ПВО. В сообщении губернатора, в частности, указывается: "По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу".
https://1prime.ru/20240628/sevastopol-849579176.html
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Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, атака, пострадавшие
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. При ракетной атаке на Севастополь, согласно предварительным данным, пострадали три человека мирных жителя - у них легкие осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
В субботу в 08.56 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога, работали дежурные средства ПВО.
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В сообщении губернатора, в частности, указывается: "По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу".