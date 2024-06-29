Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - 29.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240629/postrdavshie-849597159.html
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - 29.06.2024, ПРАЙМ
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
При ракетной атаке на Севастополь, согласно предварительным данным, пострадали три человека мирных жителя - у них легкие осколочные ранения. Об этом в своем... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T10:13+0300
2024-06-29T10:17+0300
происшествия
севастополь
атака
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/80302/27/803022784_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_b51b89282fda971a0a8daad45f149c65.jpg
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. При ракетной атаке на Севастополь, согласно предварительным данным, пострадали три человека мирных жителя - у них легкие осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.В субботу в 08.56 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога, работали дежурные средства ПВО. В сообщении губернатора, в частности, указывается: "По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу".
https://1prime.ru/20240628/sevastopol-849579176.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80302/27/803022784_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_3e0edb710f35a040e85dc94e3af2a4f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, атака, пострадавшие
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, атака, пострадавшие
10:13 29.06.2024 (обновлено: 10:17 29.06.2024)
 
Вышли предварительные данные о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Севастополь
 Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. При ракетной атаке на Севастополь, согласно предварительным данным, пострадали три человека мирных жителя - у них легкие осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
В субботу в 08.56 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога, работали дежурные средства ПВО.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
В Севастополе вводят штраф за отказ укрыться при тревоге в частных объектах
Вчера, 15:17
В сообщении губернатора, в частности, указывается: "По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу".
 
ПроисшествияСЕВАСТОПОЛЬатакапострадавшие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала