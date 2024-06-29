https://1prime.ru/20240629/pozhar-849597884.html

В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе

В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе

Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T11:18+0300

2024-06-29T11:18+0300

2024-06-29T11:20+0300

происшествия

балашиха

пожар

причины

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк Следственного комитат России.Как указывается в сообщении СК РФ, "предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении".

https://1prime.ru/20240629/pozhar-849594238.html

балашиха

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балашиха, пожар, причины