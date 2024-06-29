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В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе
В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе
Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T11:18+0300
2024-06-29T11:18+0300
2024-06-29T11:20+0300
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк Следственного комитат России.Как указывается в сообщении СК РФ, "предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении".
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балашиха, пожар, причины
Происшествия, Балашиха, пожар, причины
В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе
СК: Предварительная причина пожара в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк Следственного комитат России.
Как указывается в сообщении СК РФ, "предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении".
При пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе погибли пять человек