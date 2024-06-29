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В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ
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В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе
В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе
Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T11:18+0300
2024-06-29T11:20+0300
происшествия
балашиха
пожар
причины
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк Следственного комитат России.Как указывается в сообщении СК РФ, "предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении".
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балашиха, пожар, причины
Происшествия, Балашиха, пожар, причины
11:18 29.06.2024 (обновлено: 11:20 29.06.2024)
 
В Следкоме назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе

СК: Предварительная причина пожара в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ Мега Химки - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил в Telegram-канале подмосковный главк Следственного комитат России.
Как указывается в сообщении СК РФ, "предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении".
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ПроисшествияБалашихапожарпричины
 
 
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