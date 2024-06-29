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Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе

Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе

Жителям, которые пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T12:16+0300

2024-06-29T12:16+0300

2024-06-29T12:17+0300

происшествия

балашиха

пожар

компенсация

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Жителям, которые пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области. Как сообщалось ранее, возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик Балашихи. В результате пожара погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. В сообщении министерской пресс-службы указывается, что "в случае повреждения или утраты жилища, жителям, зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей – на одиноко проживающего".Вместе с тем в министерстве отметили, что подать заявление можно будет на региональном портале госуслуг.

https://1prime.ru/20240629/pozhar-849597884.html

балашиха

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балашиха, пожар, компенсация