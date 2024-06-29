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Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе
Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе - 29.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе
Жителям, которые пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T12:16+0300
2024-06-29T12:17+0300
происшествия
балашиха
пожар
компенсация
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Жителям, которые пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области. Как сообщалось ранее, возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик Балашихи. В результате пожара погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. В сообщении министерской пресс-службы указывается, что "в случае повреждения или утраты жилища, жителям, зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей – на одиноко проживающего".Вместе с тем в министерстве отметили, что подать заявление можно будет на региональном портале госуслуг.
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балашиха, пожар, компенсация
Происшествия, Балашиха, пожар, компенсация
12:16 29.06.2024 (обновлено: 12:17 29.06.2024)
 
Раскрыт размер компенсации жителям горевшего дома в Балашихе

Власти: жителям горевшего дома в Балашихе выплатят от 30 до 50 тысяч рублей

© ГУ МЧС России по Рязанской областиПожар на РНЗ нефть завод
Пожар на РНЗ нефть завод
© ГУ МЧС России по Рязанской области
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Жителям, которые пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Балашихе, выплатят до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик Балашихи. В результате пожара погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
В сообщении министерской пресс-службы указывается, что "в случае повреждения или утраты жилища, жителям, зарегистрированным в этом доме, будет произведена выплата до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и 50 тысяч рублей – на одиноко проживающего".
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Вместе с тем в министерстве отметили, что подать заявление можно будет на региональном портале госуслуг.
 
ПроисшествияБалашихапожаркомпенсация
 
 
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