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Россиян лишат последней возможности купить товар без "накрутки" банка

Россиян лишат последней возможности купить товар без "накрутки" банка - 29.06.2024, ПРАЙМ

Россиян лишат последней возможности купить товар без "накрутки" банка

Банк России задумался о необходимости регулирования сервисов рассрочки. Решение об этом могут принять до конца года. Как это отразится на покупателях и... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T04:04+0300

2024-06-29T04:04+0300

2024-06-29T04:04+0300

статья

маркетплейс

рассрочка

карты рассрочки

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России задумался о необходимости регулирования сервисов рассрочки. Решение об этом могут принять до конца года. Как это отразится на покупателях и продавцах, реализующих товары в кредит прямо у прилавка, читайте в материале "Прайма".Рассрочка – понятие далеко не новое. Этим термином обозначают возможность приобрести товар сразу, а оплатить его по частям равными платежами в течение небольшого периода времени. За исключением крайне редко применяющихся схем рассрочки от продавца, когда он сбывает не самые популярные товары, в деле участвует банк. Именно с ним клиент должен заключать договор, и ему же уплачивать неустойку в случае проблем с платежами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМногие считают, что рассрочка – это возможность совершить покупку в кредит, не оплачивая проценты банку. Но это не так: ничего бесплатно кредитные организации не делают. Проценты уже учтены в цене, а магазин просто предоставляет скидку на эту сумму. Есть еще карты рассрочки, по которым можно совершить покупку в магазине-партнере банка в рамках одобренного лимита.Маркетплейсы совершили тихую революциюИ, наконец, с развитием маркетплейсов появились BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later — "покупай сейчас, плати потом"). Товар можно купить по частям, не заключая кредитный договор и не тратя время на получение карты рассрочки. Оплата происходит сразу же при оформлении заказа в интернет-магазине, а гарантией платежеспособности заемщика выступает то, что в момент совершения покупки списывается так называемый первоначальный взнос (25% от суммы всего заказа).Остальное покупатель выплачивает в течение короткого срока (4-6 месяцев). Главное отличие BNPL от банковских рассрочек в том, что не нужно подписывать кредитный договор, а оформление проходит быстро и без длинных анкет."BNPL-сервисы не запрашивают кредитную историю или информацию о доходе. А в качестве договора на сайтах таких сервисов есть публичная оферта — она называется договором поручения. В сервисе Тинькофф Банка "Долями", например, оферта считается принятой с момента регистрации", - поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Для оформления BNPL достаточно ФИО, номера телефона и оплаты части стоимости товара в момент покупки с карты любого банка.Это хорошая альтернатива для тех заемщиков, у которых нет карты рассрочки или кредитной карты, либо уже израсходован лимит по ним, но они уверены, что через какое-то время получат деньги и смогут закрыть необходимые платежи. Также система BNPL удобна людям, которым нужно купить что-то срочно, а оформлять кредит или микрозайм не хочется.Именно эти сервисы привлекли к себе пристальное внимание регулятора. Дело в том, что рынок рассрочки долгое время оставался в тени. До последнего времени такие сделки не попадали в общую базу кредитного долга, а, следовательно, и в расчете предельной долговой нагрузки. А сейчас банки обращают на это пристальное внимание.Кроме того, пользователь рассрочки не защищен на том же уровень, что и заемщик потребкредита. У него нет полных данных о стоимости услуг и размере возможной переплаты. Он чаще всего не знает о высоких штрафах за просрочку и не может сделать реструктуризацию. Порой это недостаточно финансово грамотные люди, которые в погоне за мифической "выгодой" попадают в настоящую кабалу. С этим следует навести порядок, уверены в Центробанке.Ренессанса покупок по частям не случитсяНо если BNPL-сервисы наращивают популярность, то стандартная рассрочка переживает не лучшие времена – спрос на нее падает. Дело в том, что обычные и интернет-магазины, маркетплейсы предлагают интересные программы скидок, бонусные карты, карты лояльности, что привязывает покупателя к определённым местам покупок. Рассрочки как таковой там может и не быть."По факту кредитная карта может быть выгоднее - вы с неё можете снимать, а иногда и переводить в другой банк деньги без комиссии. А рассрочка вовсе не бесплатна: по истечении краткого беспроцентного периода вам начисляют проценты, и порой немаленькие", - рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Еще одна причина отказа от этого сервиса – высокая ключевая ставка. Если раньше магазинам достаточно было сделать 5-10-процентную скидку для компенсации переплаты по кредиту, то сейчас – от 20% и выше. И торговые сети не готовы на такой большой дисконт. Как следствие, некоторая доля рассрочки сохранилась лишь на авторынке и в недвижимости – разумеется, с участием банков на льготных условиях. Технику, мебель и гаджеты так уже не купишь.Эксперты сходятся во мнении, что регулирование рассрочки еще сильнее снизит ее долю на рынке банковских продуктов. Самый сильный ущерб нанесет раскрытие информации, что платеж частями вовсе не бесплатный. Позиционирование услуги придется менять, прописывая переплату. Это может оттолкнуть покупателей.Если права покупателя в рассрочку приравнять к правам заёмщиков по потребительским кредитам, банки станут тщательнее проверять кредитную историю покупателей и чаще отказывать им в такого рода займах, считает Лобода.Спрос снизится, а определенный сегмент рынка уйдет в тень, то есть, какие-то поставщики товаров и услуг начнут предлагать рассрочку гарантированно на основе личных договорённостей. Это повысит риск мошеннических операций, а прав у заемщика при таком раскладе вовсе не будет. "В регулировании пока минусов больше, чем плюсов для всех сторон этого займа", - полагает специалист.Платить все равно придетсяСудя по всему, итогом новаций станет то, что рассрочка массово сохранится лишь в BNPL-схемах. Именно для них регулятор предлагает сблизить правила с потребкредитованием, справедливо считая, что за ними будущее. Обеспечение эффективной защиты поможет их развитию – будет ограничен размер неустойки, появится возможность запрета уступки прав требования. Разрешат возвращать товар в определенное время (т.н. период охлаждения – его тоже надо регулировать). Процедура досрочного погашения также будет прописана.Но все эти займы начнут попадать в бюро кредитных историй. Пока идут дискуссии – все ли данные надо туда отправлять или небольшие покупки на несколько тысяч рублей можно не трогать. Кроме того, процесс направления данных не должен быть сложным, долгим и затратным.В целом регулирование затеяли очень вовремя. BNPL-сервисы не занимают значимой доли рынка и не могут влиять на банковские системы оценки кредитных рисков. А вот если через несколько лет при их грамотном продвижении ситуация изменится, вводить регулирования станет сложнее. Продавцы и торговые площадки будут сопротивляться. Ведь от возможности заработать на финансовой неграмотности так просто еще никто не отказывался.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

маркетплейс, рассрочка, карты рассрочки