https://1prime.ru/20240629/razvedka-849598636.html
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией - 29.06.2024, ПРАЙМ
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией
Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки возле границы с Белоруссией. Об этом сообщил командующий силами специальных операций по... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:12+0300
2024-06-29T13:12+0300
2024-06-29T13:12+0300
вооружения
всу
разведка
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 29 июн - ПРАЙМ. Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки возле границы с Белоруссией. Об этом сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич. Командующий силами спецопераций, чьи слова приводит в Telegram-канале пресс-служба белорусского минобороны, отметил, что, несмотря на регулярные попытки втянуть Белоруссию в войну, "наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле". По его словам, Белоруссия располагает информацией, что ВСУ стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику. В частности, в Житомирской области были размещены боевые машины пехоты производства США, РСЗО, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника. При этом Лукашевич подчеркнул, что Белоруссии известно, что "ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию".
https://1prime.ru/20240628/belorussiya-849575094.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, разведка
Вооружения, ВСУ, разведка
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки вблизи с границей Белоруссии
МИНСК, 29 июн - ПРАЙМ. Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки возле границы с Белоруссией. Об этом сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич.
Командующий силами спецопераций, чьи слова приводит в Telegram-канале пресс-служба белорусского минобороны, отметил, что, несмотря на регулярные попытки втянуть Белоруссию в войну, "наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле".
По его словам, Белоруссия располагает информацией, что ВСУ стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику. В частности, в Житомирской области были размещены боевые машины пехоты производства США, РСЗО, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.
РЗСО "Полонез" заступил на дежурство на границе Белоруссии
При этом Лукашевич подчеркнул, что Белоруссии известно, что "ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию".