https://1prime.ru/20240629/rubl-849597560.html

Рублевый "маятник" сокращает диапазон колебаний, сохраняя рубль крепким

Рублевый "маятник" сокращает диапазон колебаний, сохраняя рубль крепким - 29.06.2024, ПРАЙМ

Рублевый "маятник" сокращает диапазон колебаний, сохраняя рубль крепким

Курс российской валюты на прошлой неделе продолжил колебаться, однако диапазон волатильности сузился. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T10:54+0300

2024-06-29T10:54+0300

2024-06-29T10:54+0300

рубль

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Курс российской валюты на прошлой неделе продолжил колебаться, однако диапазон волатильности сузился.В частности, юань на Московской бирже провел неделю в коридоре: 11,4-12,17 рубля. При этом снижение валюты КНР перемежалось ее ростом, однако сессий, закончившихся падением юаня было три против двух повышательных.Рынок постепенно привыкал к новому характеру российских валютных торгов, при этом отыгрывая пик налогового периода июня, пришедшийся на неделю, а также – публикацию Центробанком РФ новых параметров операций "зеркалирования", на величину которых регулятор будет корректировать свои рыночные операции в интересах Минфина, осуществляемые в рамках бюджетного правила.В целом, за неделю, юань на Мосбирже подешевел на 32 копейки до 11,73 рубля. Курс доллара за неделю упал на 2,21 рубля до 85,75 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 92,42 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 7,3 тысячи против 7,5 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ СОКРАЩАЕТ ВОЛАТИЛЬНОСТЬРубль начал рабочую неделю ростом против юаня, продолжая колебаться после сильной волатильности предыдущей недели, когда "рублевый маятник" получил сильный внешний импульс из-за реализации риска американских санкций на основную российскую биржу.Между тем, диапазон колебаний сократился, что вполне закономерно. В отсутствие новых сильных импульсов система, получившая сильный толчок затем продолжает колебаться, однако колебания затухают.При этом на стороне рубля играло сохранение сложностей с импортом из-за санкционных рисков. Так, совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, под ограничения подпала Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.Пик налогового периода июня, пришедшийся на эту неделю, также добавлял поддержки рублю. Локальный рост объема торгов сигнализировал о наращивании продаж юаней экспортерами для уплаты рублей в бюджет.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль также провел в колебаниях, однако ее завершение прошло на ноте ослабления валюты РФ.Соответствующий сигнал пришел от ЦБ РФ, который заявил, что во втором полугодии будет осуществлять регулярные операции на валютном рынке в интересах Минфина, добавляя к ним продажу валюты только на 8,4 миллиарда рублей в день против продаж на 11,8 миллиарда в первом полугодии.Впрочем, Минфин дал сигнал о спросе на рубли. Так, несмотря на то, что план по заимствованиям ОФЗ в первом полугодии не был выполнен (ведомство разместило гособлигации в объеме 1,3 триллиона рублей по номиналу при плане в 1,8 триллиона), Минфин повысил планку, запланировав только на третий квартал привлечь ОФЗ на 1,5 триллиона рублей по номинальной стоимости. При этом во втором квартале было размещено ОФЗ на 505,5 миллиарда рублей по номинальной стоимости, а квартальный план привлечения на рынке был выполнен лишь на 50,5%. Видимо, расходы бюджета, скорее всего, будут сохраняться высокими.Таким образом, рубль получает разноплановые сигналы и продолжает подстраиваться под новую реальность российского валютного рынка. Сокращение диапазона его колебаний само по себе позитивно. Начало же нового месяца, квартала и полугодия может способствовать дальнейшему восстановлению импорта, что может поддавливать курс юаня в направлении 12 рублей.

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2024

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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