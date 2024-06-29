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Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России
Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России - 29.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России
Совет Евросоюза в субботу ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию были распространен ряд ограничений, которые ранее были... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:23+0300
2024-06-29T13:23+0300
политика
совет евросоюза
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Совет Евросоюза в субботу ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию были распространен ряд ограничений, которые ранее были уже введены в отношении Российской Федерации, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики…, - указывается в заявлении Совета ЕС. - Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России". Введенные Евросоюзом санкции, в частности, запрещают поставки из Белоруссии в Европу золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Вместе с тем Евросоюз запретил транзит через территорию Белоруссии товаров и технологий двойного назначения. Также новый европейский пакет санкций ограничивает перевозку грузов автотранспортом (в том числе прицепы и полуприцепы), которые зарегистрированы в Белоруссии.
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совет евросоюза
Политика, Совет Евросоюза
13:23 29.06.2024
 
Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России

Совет ЕС распространил на Белоруссию ряд санкций, уже введенных против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Совет Евросоюза в субботу ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию были распространен ряд ограничений, которые ранее были уже введены в отношении Российской Федерации, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики…, - указывается в заявлении Совета ЕС. - Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России".
Введенные Евросоюзом санкции, в частности, запрещают поставки из Белоруссии в Европу золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Вместе с тем Евросоюз запретил транзит через территорию Белоруссии товаров и технологий двойного назначения.
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В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России
Вчера, 10:20
Также новый европейский пакет санкций ограничивает перевозку грузов автотранспортом (в том числе прицепы и полуприцепы), которые зарегистрированы в Белоруссии.
 
ПолитикаСовет Евросоюза
 
 
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