https://1prime.ru/20240629/sanktsii-849598860.html

Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России

Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России - 29.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз распространил на Белоруссию санкции, уже введенные против России

Совет Евросоюза в субботу ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию были распространен ряд ограничений, которые ранее были... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T13:23+0300

2024-06-29T13:23+0300

2024-06-29T13:23+0300

политика

совет евросоюза

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Совет Евросоюза в субботу ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию были распространен ряд ограничений, которые ранее были уже введены в отношении Российской Федерации, говорится в заявлении Совета ЕС."Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики…, - указывается в заявлении Совета ЕС. - Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России". Введенные Евросоюзом санкции, в частности, запрещают поставки из Белоруссии в Европу золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Вместе с тем Евросоюз запретил транзит через территорию Белоруссии товаров и технологий двойного назначения. Также новый европейский пакет санкций ограничивает перевозку грузов автотранспортом (в том числе прицепы и полуприцепы), которые зарегистрированы в Белоруссии.

https://1prime.ru/20240628/sanktsii-849567311.html

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совет евросоюза