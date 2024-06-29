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Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке

Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке - 29.06.2024, ПРАЙМ

Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке

Центр сертификации "Халяль" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) стал первой российской организацией, получившей сертификат на деятельность по стандарту... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T18:55+0300

2024-06-29T18:55+0300

2024-06-29T18:55+0300

экономика

африка

россия

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Центр сертификации "Халяль" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) стал первой российской организацией, получившей сертификат на деятельность по стандарту "халяль" в Африке сообщил РИА Новости глава центра Айдар Газизов. Центр получил сертификат по итогам работы международного форума FOHAM в Марокко, посвященного теме маркировки продукции по законам ислама. "На форуме FOHAM 2024, организованный в Касабланке Институтом стандартизации Марокко (IMANOR), наш Центр получил сертификат на деятельность в Африке от IMANOR - официального органа стандартизации и сертификации в Африке. Документ получен на основании проведенного в феврале текущего года в России аудита центра "Халяль" специалистами из IMANOR. Впервые российская компания получила разрешение на деятельность по стандартам "халяль" на этом континенте", - рассказал Газизов. По его словам, во время вручения документа директор IMANOR доктор Абдеррахим Тайби выразил надежду на активизацию деятельности российских компаний в Африке, в том числе, через сертифицирующий центр "Халяль" при ДУМ РФ. "В этом году работа форума FOHAM подчеркнуто ориентирована на поддержку стран Африки, для участия приглашены представители государственных органов и организаций, участвующих в развитии индустрии "халяль" из многих стран именно этого континента", - отметил Газизов. Он также добавил, что в числе участников - европейские страны и государства Юго-Восточной Азии.

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