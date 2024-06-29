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Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке - 29.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке
Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке - 29.06.2024, ПРАЙМ
Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке
Центр сертификации "Халяль" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) стал первой российской организацией, получившей сертификат на деятельность по стандарту... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T18:55+0300
2024-06-29T18:55+0300
экономика
африка
россия
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Центр сертификации "Халяль" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) стал первой российской организацией, получившей сертификат на деятельность по стандарту "халяль" в Африке сообщил РИА Новости глава центра Айдар Газизов. Центр получил сертификат по итогам работы международного форума FOHAM в Марокко, посвященного теме маркировки продукции по законам ислама. "На форуме FOHAM 2024, организованный в Касабланке Институтом стандартизации Марокко (IMANOR), наш Центр получил сертификат на деятельность в Африке от IMANOR - официального органа стандартизации и сертификации в Африке. Документ получен на основании проведенного в феврале текущего года в России аудита центра "Халяль" специалистами из IMANOR. Впервые российская компания получила разрешение на деятельность по стандартам "халяль" на этом континенте", - рассказал Газизов. По его словам, во время вручения документа директор IMANOR доктор Абдеррахим Тайби выразил надежду на активизацию деятельности российских компаний в Африке, в том числе, через сертифицирующий центр "Халяль" при ДУМ РФ. "В этом году работа форума FOHAM подчеркнуто ориентирована на поддержку стран Африки, для участия приглашены представители государственных органов и организаций, участвующих в развитии индустрии "халяль" из многих стран именно этого континента", - отметил Газизов. Он также добавил, что в числе участников - европейские страны и государства Юго-Восточной Азии.
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африка, россия
Экономика, АФРИКА, РОССИЯ
18:55 29.06.2024
 
Центр ДУМ РФ сертифицировали для работы по стандарту "халяль" в Африке

Центр ДУМ РФ получил сертификат на деятельность по стандарту "халяль" в Африке

© Фото : Unsplash/Florian BergerКения
Кения - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© Фото : Unsplash/Florian Berger
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Центр сертификации "Халяль" Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) стал первой российской организацией, получившей сертификат на деятельность по стандарту "халяль" в Африке сообщил РИА Новости глава центра Айдар Газизов.
Центр получил сертификат по итогам работы международного форума FOHAM в Марокко, посвященного теме маркировки продукции по законам ислама.
"На форуме FOHAM 2024, организованный в Касабланке Институтом стандартизации Марокко (IMANOR), наш Центр получил сертификат на деятельность в Африке от IMANOR - официального органа стандартизации и сертификации в Африке. Документ получен на основании проведенного в феврале текущего года в России аудита центра "Халяль" специалистами из IMANOR. Впервые российская компания получила разрешение на деятельность по стандартам "халяль" на этом континенте", - рассказал Газизов.
По его словам, во время вручения документа директор IMANOR доктор Абдеррахим Тайби выразил надежду на активизацию деятельности российских компаний в Африке, в том числе, через сертифицирующий центр "Халяль" при ДУМ РФ.
"В этом году работа форума FOHAM подчеркнуто ориентирована на поддержку стран Африки, для участия приглашены представители государственных органов и организаций, участвующих в развитии индустрии "халяль" из многих стран именно этого континента", - отметил Газизов.
Он также добавил, что в числе участников - европейские страны и государства Юго-Восточной Азии.
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ЭкономикаАФРИКАРОССИЯ
 
 
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