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В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека
В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека
Количество мирных жителей, пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T18:02+0300
2024-06-29T18:02+0300
2024-06-29T18:03+0300
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО, при этом были уничтожены две воздушные цели в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Согласно предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, несколько домов получили повреждения. "В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой", — сообщил Развожаев.
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крым, севастополь, пострадавшие, ракетный удар
Происшествия, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, пострадавшие, ракетный удар
В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека
Развожаев: в Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО, при этом были уничтожены две воздушные цели в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Согласно предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, несколько домов получили повреждения.
"В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой", — сообщил Развожаев.
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