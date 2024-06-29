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В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека - 29.06.2024, ПРАЙМ
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В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека
В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека
Количество мирных жителей, пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T18:02+0300
2024-06-29T18:03+0300
происшествия
крым
севастополь
пострадавшие
ракетный удар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО, при этом были уничтожены две воздушные цели в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Согласно предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, несколько домов получили повреждения. "В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой", — сообщил Развожаев.
https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html
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крым, севастополь, пострадавшие, ракетный удар
Происшествия, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, пострадавшие, ракетный удар
18:02 29.06.2024 (обновлено: 18:03 29.06.2024)
 
В Севастополе при утреннем ракетном обстреле пострадали четыре человека

Развожаев: в Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Севастополь
 Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО, при этом были уничтожены две воздушные цели в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Согласно предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, несколько домов получили повреждения.
"В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой", — сообщил Развожаев.
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ПроисшествияКРЫМСЕВАСТОПОЛЬпострадавшиеракетный удар
 
 
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