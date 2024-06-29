https://1prime.ru/20240629/sevastopol-849603762.html

В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине

В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине

Военный трибунал над украинскими военными преступниками логично было бы провести в Севастополе, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T19:25+0300

2024-06-29T19:25+0300

2024-06-29T19:25+0300

политика

крым

севастополь

всу

трибунал

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Военный трибунал над украинскими военными преступниками логично было бы провести в Севастополе, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", — заявил он РИА Новости.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, всу, трибунал