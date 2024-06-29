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В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине
В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине
Военный трибунал над украинскими военными преступниками логично было бы провести в Севастополе, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T19:25+0300
2024-06-29T19:25+0300
2024-06-29T19:25+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Военный трибунал над украинскими военными преступниками логично было бы провести в Севастополе, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", — заявил он РИА Новости.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
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Политика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, ВСУ, трибунал
В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине
Депутат Белик: трибунал по Украине было бы логично провести в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – ПРАЙМ. Военный трибунал над украинскими военными преступниками логично было бы провести в Севастополе, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", — заявил он РИА Новости.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
В Госдуме считают беспилотники США причастными к атакам на Севастополь