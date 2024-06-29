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Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
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Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине
Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ
Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине
Союзникам Киева на Западе следует продумать все варианты выхода из украинского конфликта, считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. Свое мнение... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T17:54+0300
2024-06-29T17:54+0300
политика
россия
украина
запад
сво
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Союзникам Киева на Западе следует продумать все варианты выхода из украинского конфликта, считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. Свое мнение он выразил в интервью каналу NTV."Я думаю, смысл не в том, можем ли мы поддерживать Украину, а в том, что необходима стратегия выхода. Невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии, которая так и не сработала", — пояснил Рихтер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также отметил, что переговорная позиция Киева с момента начала проведения Россией специальной военной операции серьезно ухудшилась, так как за данный период Украина утратила территории. Рихтер добавил, что, несмотря на военную помощь Запада, украинские войска по-прежнему находятся в обороне.Президент России Владимир Путин 14 июня в ходе встречи с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Путин также сказал, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. По его словам, Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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россия, украина, запад, сво
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВО
17:54 29.06.2024
 
Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине

Полковник Рихтер: Западу следует найти варианты выхода из конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Союзникам Киева на Западе следует продумать все варианты выхода из украинского конфликта, считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. Свое мнение он выразил в интервью каналу NTV.
"Я думаю, смысл не в том, можем ли мы поддерживать Украину, а в том, что необходима стратегия выхода. Невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии, которая так и не сработала", — пояснил Рихтер.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он также отметил, что переговорная позиция Киева с момента начала проведения Россией специальной военной операции серьезно ухудшилась, так как за данный период Украина утратила территории.
Рихтер добавил, что, несмотря на военную помощь Запада, украинские войска по-прежнему находятся в обороне.
Президент России Владимир Путин 14 июня в ходе встречи с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Путин также сказал, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. По его словам, Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
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15:37
 
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