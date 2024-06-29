https://1prime.ru/20240629/shag-849602775.html

Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине

Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине - 29.06.2024, ПРАЙМ

Не сработало: в Германии назвали следующий шаг Запада по Украине

Союзникам Киева на Западе следует продумать все варианты выхода из украинского конфликта, считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. Свое мнение... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T17:54+0300

2024-06-29T17:54+0300

2024-06-29T17:54+0300

политика

россия

украина

запад

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Союзникам Киева на Западе следует продумать все варианты выхода из украинского конфликта, считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. Свое мнение он выразил в интервью каналу NTV."Я думаю, смысл не в том, можем ли мы поддерживать Украину, а в том, что необходима стратегия выхода. Невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии, которая так и не сработала", — пояснил Рихтер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также отметил, что переговорная позиция Киева с момента начала проведения Россией специальной военной операции серьезно ухудшилась, так как за данный период Украина утратила территории. Рихтер добавил, что, несмотря на военную помощь Запада, украинские войска по-прежнему находятся в обороне.Президент России Владимир Путин 14 июня в ходе встречи с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Путин также сказал, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. По его словам, Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

https://1prime.ru/20240629/poslanie-849600856.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, сво