https://1prime.ru/20240629/shag-849603240.html

Становится все опаснее: на Западе встревожены шагом России в Черном море

Становится все опаснее: на Западе встревожены шагом России в Черном море - 29.06.2024, ПРАЙМ

Становится все опаснее: на Западе встревожены шагом России в Черном море

Участники Североатлантического альянса опасаются, что после поручения министра обороны страны Андрея Белоусова Генеральному штабу внести предложения по мерам... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T19:50+0300

2024-06-29T19:50+0300

2024-06-29T19:50+0300

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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Участники Североатлантического альянса опасаются, что после поручения министра обороны страны Андрея Белоусова Генеральному штабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над Черным морем Россия может предпринять меры в отношении беспилотников НАТО. Такое мнение выразил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем", — сказал он.Меркурис ожидает, что эти беспилотники в будущем не смогут иметь возможности беспрепятственно выполнять задания в регионе. Также он предупредил о росте риска военных инцидентов между летательными аппаратами Запада и России над Черным морем. При этом эксперт отметил, что "россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе"."Ситуация здесь становится все более опасной", — заключил он он.Беспилотники США летают над Черным морем постоянно. Так, разведывательный БПЛА американских ВВС типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.Ранее в Минобороны РФ отметили рост интенсивности полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, при этом полеты беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Москвой.

https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html

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