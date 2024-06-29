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В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары - 29.06.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары
В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары - 29.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары
Необходимо скорее разработать ГОСТ для шаурмы, так как в связи с жарой увеличивается риск отравлений. Запрос с таким предложением направил в Роскачество... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T15:46+0300
2024-06-29T15:47+0300
россия
госдума
аномальная жара
шаурма
гост
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Необходимо скорее разработать ГОСТ для шаурмы, так как в связи с жарой увеличивается риск отравлений. Запрос с таким предложением направил в Роскачество вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков."Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", — говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению Даванкова, что в некоторых российских регионах ожидается аномальная жара. При этом высокая температура воздуха способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы и, соответственно, возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.
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россия, госдума, аномальная жара, шаурма, гост
РОССИЯ, Госдума, Аномальная жара, шаурма, ГОСТ
15:46 29.06.2024 (обновлено: 15:47 29.06.2024)
 
В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары

Даванков призвал скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за приближающейся жары

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкШаурма
Шаурма - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Необходимо скорее разработать ГОСТ для шаурмы, так как в связи с жарой увеличивается риск отравлений. Запрос с таким предложением направил в Роскачество вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков.
"Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", — говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению Даванкова, что в некоторых российских регионах ожидается аномальная жара. При этом высокая температура воздуха способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы и, соответственно, возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.
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РОССИЯГосдумаАномальная жарашаурмаГОСТ
 
 
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