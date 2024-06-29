https://1prime.ru/20240629/shaurma-849601006.html

В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары

В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары - 29.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали скорее создать ГОСТ для шаурмы из-за жары

Необходимо скорее разработать ГОСТ для шаурмы, так как в связи с жарой увеличивается риск отравлений. Запрос с таким предложением направил в Роскачество... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T15:46+0300

2024-06-29T15:46+0300

2024-06-29T15:47+0300

россия

госдума

аномальная жара

шаурма

гост

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Необходимо скорее разработать ГОСТ для шаурмы, так как в связи с жарой увеличивается риск отравлений. Запрос с таким предложением направил в Роскачество вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков."Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы", — говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению Даванкова, что в некоторых российских регионах ожидается аномальная жара. При этом высокая температура воздуха способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы и, соответственно, возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.

https://1prime.ru/20240628/markirovka-849591329.html

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россия, госдума, аномальная жара, шаурма, гост