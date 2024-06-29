https://1prime.ru/20240629/shreder-849601126.html

Шредера вызвали как свидетеля по делу о "Северном потоке — 2", пишут СМИ

Шредера вызвали как свидетеля по делу о "Северном потоке — 2", пишут СМИ - 29.06.2024, ПРАЙМ

Шредера вызвали как свидетеля по делу о "Северном потоке — 2", пишут СМИ

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля в ходе расследования деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока — 2" в... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T15:59+0300

2024-06-29T15:59+0300

2024-06-29T16:13+0300

происшествия

германия

герхард шредер

северный поток-2

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/36/841983685_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f318da5772f7517d047507df8cf4282a.jpg

БЕРЛИН, 29 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля в ходе расследования деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока — 2" в Мекленбурге - Передней Померании. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на комиссию ландтага по расследованию работы фонда. Отмечается, что комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург - Передняя Померания для выяснения событий вокруг фонда поддержки климата Мекленбург - Передняя Померания Klimastiftung MV намерена заслушать в качестве свидетелей премьера земли Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера. По данным издания это решение комиссия приняла на закрытом заседании в пятницу. Точные даты слушаний пока неизвестны. В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение кабмина в лице Швезиг создать фонд Klimastiftung MV в поддержку газопровода. Он должен был поддерживать проекты по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока — 2". Немецкие СМИ сообщали, что данная структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с фирмами, готовыми достроить газопровод незадолго до случившихся на них терактов. Отмечается, что все это якобы происходило в обход санкций США. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240620/sholts-849353094.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, герхард шредер, северный поток-2