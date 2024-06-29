https://1prime.ru/20240629/sotskarty-849599008.html

В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта

В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта - 29.06.2024, ПРАЙМ

В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта

Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте... | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T13:29+0300

2024-06-29T13:29+0300

2024-06-29T13:30+0300

экономика

россия

карты

https://cdnn.1prime.ru/img/83842/15/838421530_0:7:3619:2042_1920x0_80_0_0_dc809a7d32c06afe2b27e6c81720f100.jpg

МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина. "Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений. Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. "После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.

https://1prime.ru/20240520/sotskarty-848329550.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, карты