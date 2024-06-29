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В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта - 29.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240629/sotskarty-849599008.html
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта - 29.06.2024, ПРАЙМ
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта
Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:29+0300
2024-06-29T13:30+0300
экономика
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина. "Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений. Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. "После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.
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россия, карты
Экономика, РОССИЯ, карты
13:29 29.06.2024 (обновлено: 13:30 29.06.2024)
 
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта

В России продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезентация новых электробусов КамАЗ
Презентация новых электробусов КамАЗ - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина.
"Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.
Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности.
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры предложило продлить эксперимент с виртуальными соцкартами
20 мая, 14:14
"После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.
 
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