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В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта - 29.06.2024, ПРАЙМ
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта
Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:29+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина. "Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений. Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. "После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.
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россия, карты
В РФ продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта
В России продлили эксперимент по оформлению виртуальных соцкарт для транспорта
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина.
"Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.
Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности.
Минцифры предложило продлить эксперимент с виртуальными соцкартами
"После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.